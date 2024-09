Fed: mercado aumenta aposta em corte de 50 bps às véspera da decisão de juros nos EUA

O Federal Reserve (Fed) começará a cortar os juros nos Estados Unidos nesta quarta-feira, 18. Apesar de esse ser o consenso predominante no mercado, ainda existem incertezas sobre a magnitude do corte. A taxa de juros, atualmente entre 5,25% e 5,5%, é a mais alta desde o início do século.

A principal aposta dos investidores é que o ciclo de queda de juros começará com um corte de 50 pontos-base (bps). A probabilidade precificada nesta terça-feira, 17, é de 65% para esse cenário, contra 35% para um corte mais moderado, de 25 bps — um cenário inverso ao da semana passada, quando a maioria apostava em uma queda mais branda.

"Tanta incerteza é incomum tão perto da reunião, o que resulta em um risco elevado de volatilidade", alertam economistas do Bank of America em relatório.

A dúvida persiste até entre grandes bancos americanos. O Bank of America projeta um corte de 25 bps, enquanto o J.P. Morgan aposta em 50 bps.

A justificativa do Bank of America para o corte mais modesto é a ausência de sinalizações para um movimento mais agressivo, além de dados de inflação "ligeiramente firmes" nos Estados Unidos.

O J.P. Morgan discorda. O banco projeta dois cortes de 50 bps e mais um de 25 bps até o fim do ano. "Eles têm justificativas para um corte de 50 bps agora. O tom, independentemente da magnitude do corte, deverá ser relativamente expansionista", afirmou Joyce Chang, chefe global de research do J.P. Morgan, em entrevista à Bloomberg.

Por sua vez, o banco europeu ING, que anteriormente projetava um corte de 50 bps, revisou sua estimativa para uma redução mais moderada, de 25 bps.

"Acreditávamos em um movimento maior como uma apólice de seguro contra uma possível fraqueza mais significativa no mercado de trabalho. No entanto, o último relatório de empregos não foi tão fraco quanto o esperado, e o núcleo da inflação ao consumidor de agosto veio acima das expectativas."

Mais importante que a decisão desta quarta-feira, segundo o Bank of America, será a extensão e a magnitude do ciclo de cortes. A projeção da instituição é de uma redução total de 200 bps até o fim do ciclo, mas o banco acredita que uma eventual recessão poderia levar o Fed a cortar entre 300 bps e 400 bps até meados de 2025. O mercado precifica cortes de 225 bps até junho de 2025.

Projeções do Fed

Além da decisão, o mercado aguarda a divulgação do Fed Dot Plot nesta quarta-feira. O documento apresenta a mediana das projeções dos diretores do Fed para as principais variáveis econômicas dos Estados Unidos, incluindo a taxa de juros.

Na projeção anterior, divulgada no trimestre passado, esperava-se um corte de 50 bps neste ano e de 150 bps até o fim de 2025. O Bank of America agora espera que o Fed revise essa projeção para cortes de 75 bps em 2023. Para 2025, o banco prevê uma revisão mais agressiva, refletindo projeções de crescimento mais baixo e desemprego mais alto.