Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Big Mac 'low carb': McDonald's testa menu para quem usa Mounjaro e Ozempic

Rede olha para usuários de medicamentos para perda de peso da classe GLP-1, como o Ozempic, em meio a um novo padrão de consumo que a rede "precisa acompanhar", segundo o CEO

McDonald's: aumento da adoção de remédios de emagrecimento muda o comportamento dos consumidores e a rede precisa acompanhar, diz CEO. (Lauren DeCicca / Correspondente autônomo/Getty Images)

McDonald's: aumento da adoção de remédios de emagrecimento muda o comportamento dos consumidores e a rede precisa acompanhar, diz CEO. (Lauren DeCicca / Correspondente autônomo/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 10h57.

O McDonald’s está em processo de adequação para atender a um grupo crescente de consumidores: os usuários de medicamentos para perda de peso da classe GLP-1, como o Ozempic e Mounjaro, disseram os executivos da rede de fast food em teleconferência com analistas nesta quinta-feira, 11.

A empresa está testando itens de menu específicos para esse público, pois o comportamento do consumidor está passando por transformações significativas com os medicamentos e a rede precisa acompanhar, de acordo com o CEO Chris Kempczinski, em fala divulgada pelo Business Insider.

Kempczinski relatou que os pacientes que utilizam esses remédios têm uma tendência a consumir menos lanches ao longo do dia e a reduzir a ingestão de bebidas açucaradas, enquanto, especialmente nos Estados Unidos, os produtos do McDonald's têm tamanho maior e são bastante calóricos.

O novo padrão de consumo está, assim, sendo integrado aos experimentos e testes da rede, já que, além de menor volume e frequência das refeições, há uma preferência por alimentos ricos em proteínas, fator que a empresa pretende explorar em sua estratégia nova para o cardápio, comentou o CEO.

Embora novos produtos estejam em fase de teste, a rede ressaltou que já possui pratos que atendem a essa demanda por proteínas. A vice-presidente Jill McDonald mencionou, ainda, exemplos como o Snack Wrap, o sanduíche Sausage Biscuit e as tiras de frango McCrispy Strips que se alinham ao perfil desses consumidores.

O impacto no setor de alimentação

O movimento do McDonald’s ocorre em um momento em que os medicamentos GLP-1 remodelam o setor de alimentos e bebidas, principalmente nos EUA, onde cerca de 10% da população utiliza alguma forma desses fármacos, de acordo com um especialista da EY, cujo nome não foi revelado, ouvido pelo Business Insider.

O cenário tem levado, ainda, a outras gigantes do setor a se movimentarem de forma mais direta, segundo especialistas consultados pelo BI. O Shake Shack lançou opções de hambúrgueres envoltos em alface e a Conagra Brands passou a rotular refeições congeladas como amigáveis ao novo público.

Marcas como a General Mills também têm investido em produtos com porções reduzidas para atender à demanda. Já o McDonald's foca nos projetos para servir melhor esse público a longo prazo, embora detalhes específicos sobre novos produtos não tenham sido divulgados até o momento.

Acompanhe tudo sobre:McDonald'sEmagrecimento

Mais de Invest

Blindado à IA? Símbolo da 'velha economia', setor de transporte volta ao radar

Após tombo na bolsa, Totvs mostra que não quer ficar para trás na corrida da IA

Ibovespa opera sem direção, mas se mantém próximo dos 190 mil pontos

SoftBank consolida recuperação com lucro bilionário na OpenAI

Mais na Exame

Tecnologia

Do bloco ao banco: especialista alerta para escalada de golpes no Carnaval

Future of Money

Bitcoin vai consolidar perto de US$ 68 mil? Especialistas respondem

Mercados

Blindado à IA? Símbolo da 'velha economia', setor de transporte volta ao radar

Ciência

Quer dormir melhor? Essas práticas dos atletas olímpicos de inverno podem ajudar