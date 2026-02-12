Big Mac 'low carb': McDonald's testa menu para quem usa Mounjaro e Ozempic

O McDonald’s está em processo de adequação para atender a um grupo crescente de consumidores: os usuários de medicamentos para perda de peso da classe GLP-1, como o Ozempic e Mounjaro, disseram os executivos da rede de fast food em teleconferência com analistas nesta quinta-feira, 11.

A empresa está testando itens de menu específicos para esse público, pois o comportamento do consumidor está passando por transformações significativas com os medicamentos e a rede precisa acompanhar, de acordo com o CEO Chris Kempczinski, em fala divulgada pelo Business Insider.

Kempczinski relatou que os pacientes que utilizam esses remédios têm uma tendência a consumir menos lanches ao longo do dia e a reduzir a ingestão de bebidas açucaradas, enquanto, especialmente nos Estados Unidos, os produtos do McDonald's têm tamanho maior e são bastante calóricos.

O novo padrão de consumo está, assim, sendo integrado aos experimentos e testes da rede, já que, além de menor volume e frequência das refeições, há uma preferência por alimentos ricos em proteínas, fator que a empresa pretende explorar em sua estratégia nova para o cardápio, comentou o CEO.

Embora novos produtos estejam em fase de teste, a rede ressaltou que já possui pratos que atendem a essa demanda por proteínas. A vice-presidente Jill McDonald mencionou, ainda, exemplos como o Snack Wrap, o sanduíche Sausage Biscuit e as tiras de frango McCrispy Strips que se alinham ao perfil desses consumidores.

O impacto no setor de alimentação

O movimento do McDonald’s ocorre em um momento em que os medicamentos GLP-1 remodelam o setor de alimentos e bebidas, principalmente nos EUA, onde cerca de 10% da população utiliza alguma forma desses fármacos, de acordo com um especialista da EY, cujo nome não foi revelado, ouvido pelo Business Insider.

O cenário tem levado, ainda, a outras gigantes do setor a se movimentarem de forma mais direta, segundo especialistas consultados pelo BI. O Shake Shack lançou opções de hambúrgueres envoltos em alface e a Conagra Brands passou a rotular refeições congeladas como amigáveis ao novo público.

Marcas como a General Mills também têm investido em produtos com porções reduzidas para atender à demanda. Já o McDonald's foca nos projetos para servir melhor esse público a longo prazo, embora detalhes específicos sobre novos produtos não tenham sido divulgados até o momento.