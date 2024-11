Explosão atinge fábrica da Braskem em Camaçari, na Bahia

Uma unidade da empresa Braskem no Polo Industrial de Camaçari, município da Região Metropolitana de Salvador, na Bahia, foi atingida por uma explosão na madrugada desta segunda-feira, 18. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registro de feridos.

A explosão teria acontecido por volta das 3h da manhã. Nas redes sociais, vídeos mostram o incêndio no local após o incidente. O fogo já foi controlado.

Incêndio agora a noite no pólo de Camaçari -Ba.

Orem pelas pessoas Deus tenha misericórdia. pic.twitter.com/SEuONDE0qZ — Paulo Fernandez 🇧🇷 (@paulosantosfer5) November 18, 2024

Braskem Alagoas

Em Alagoas, a Braskem foi alvo de uma investigação após uma mina de exploração de sal-gema causar o afundamento de cinco bairros na capital, o que levou 60 mil pessoas a deixarem suas casas. No início do mês, a Polícia Federal indiciou 20 pessoas após documentos e laudos indicarem que a empresa já sabia do movimento de afundamento do solo antes do surgimento das primeiras rachaduras e do tremor do solo em 2018.

Foram indiciados prestadores de serviço, engenheiros, gerentes e diretores da Braskem em Maceió por crimes de poluição qualificada, usurpação de recursos da União, dano ao patrimônio público e apresentação de laudos, estudos ou relatórios ambientais falsos. Além disso, foram indiciados servidores do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas por declarações falsas em processos de licenciamento ambiental e emissão de licenças em desacordo com as normas ambientais vigentes. Procurado, o instituto disse que não vai se pronunciar.

A PF focou neste inquérito na atuação da empresa e de seus funcionários, mas outras investigações ainda podem surgir. No Senado, houve abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o desastres. Ao final, a comissão aprovou um relatório pedindo 16 indiciamentos, incluindo de executivos e ex-funcionários da empresa petroquímica e da própria Braskem.