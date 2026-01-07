Embraer supera meta de entrega de aviões em 2025: o que esperar da ação?

A Embraer (EMBJ3) entregou 91 aeronaves no quarto trimestre de 2025, um crescimento de 46% em relação ao trimestre anterior e de 21% frente ao mesmo período de 2024. O número é o maior desde 2019, e consolidou o ano com 244 unidades entregues nas divisões de aviação comercial, executiva e defesa. No terceiro trimestre, a Embraer havia entregue 62 aeronaves.

O desempenho ficou acima das 206 unidades entregues em 2024 e no topo da meta para o ano, que projetava entre 230 e 240 entregas.

A maior parte das entregas veio da Aviação Executiva, com 53 jatos entregues no quarto trimestre — versus 41 entregues no mesmo período do ano anterior. O modelo Phenom 300, líder global do segmento leve há 13 anos, respondeu por 23 dessas unidades. No acumulado de 2025, foram 155 entregas, exatamente no teto da estimativa de 145 a 155 unidades.

Na Aviação Comercial, a fabricante entregou 32 jatos no trimestre, sendo 15 do modelo E195-E2, o maior da família E2. O resultado superou as 31 entregas do mesmo período do ano passado. No ano, o segmento fechou com 78 jatos entregues, dentro da faixa esperada de 77 a 85 unidades.

Já na divisão de Defesa e Segurança, a companhia entregou 2 aeronaves de transporte militar KC-390 Millennium e 4 unidades do A-29 Super Tucano. A empresa não divulgou metas específicas para esse segmento.

Apesar do impulso no volume entregue, os números financeiros da operação — como receita, margem e geração de caixa — só serão conhecidos na divulgação do balanço, que será acompanhada de perto por analistas.

Em novembro, a Embraer havia reafirmado a previsão de receita entre US$ 5,2 bilhões e US$ 5,7 bilhões para 2025.

As entregas acima do esperado "traz tendências altistas para nossas projeções do quarto trimestre", afirmam os analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

"Reiteramos Embraer como uma de nossas escolhas preferidas na próxima temporada de balanços".

O Safra tem avaliação semelhante. "Os resultados reforçam nossa visão sobre o ímpeto operacional e a execução consistente da Embraer, principalmente no segmento Executivo, e sustentam nossa postura positiva em relação ao investimento".

O resultado do quarto trimestre e do ano cheio da Embraer está previsto para o dia 6 de março.