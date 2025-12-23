Embraer reajusta acordo com Azul e encomenda de aeronaves E195-E2 cai pela metade

A Embraer anunciou nesta terça que firmou, em 26 de novembro de 2025, um novo acordo com a Azul para revisar o contrato de compra de aeronaves do modelo E195-E2, originalmente entre 2014 e 2018.

O novo entendimento entre as empresas altera o volume da encomenda, em um momento de reestruturação financeira da companhia aérea. Agora, o pedido foi ajustado de 51 para 25 aeronaves, segundo fato relevante divulgado pela fabricante brasileira.

Recuperação judicial nos EUA

De acordo com a Embraer, a renegociação está inserida no plano de reorganização da Azul, conduzido no âmbito do Chapter 11, mecanismo da legislação norte-americana que trata de recuperação judicial de empresas. O acordo foi analisado e aprovado pela Justiça dos Estados Unidos, responsável por supervisionar o processo.

O novo contrato recebeu homologação do United States Bankruptcy Court of the Southern District of New York em audiência realizada em 18 de dezembro de 2025.

Nos últimos meses, a Azul adotou uma série de medidas voltadas ao ajuste de sua estrutura financeira. O processo de reestruturação envolve tanto a renegociação de encomendas de aeronaves quanto a conversão de dívidas em ações. As iniciativas buscam reduzir obrigações financeiras e reorganizar a composição de capital da companhia.

Oferta pública

Paralelamente à revisão do pedido de aeronaves, a Azul apresentou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro para a realização de uma oferta pública de ações. A operação prevê a emissão de um volume elevado de papéis, entre ações ordinárias e preferenciais, com valor total estimado em R$ 7,44 bilhões. Desse montante, R$ 7,34 bilhões correspondem às ações preferenciais.

Os preços foram estabelecidos em R$ 0,00013527 para as ações ordinárias e em R$ 0,01014509 para as preferenciais. A oferta seguirá o procedimento de registro automático e será direcionada tanto aos atuais acionistas da companhia quanto a investidores profissionais, conforme a regulamentação aplicável.