Embraer registra recorde de US$ 22,7 bilhões na carteira de pedidos com aumento de 33% nas entregas

A fabricante de aeronaves, Embraer (EMBR3), que figura como a segunda maior alta da bolsa nos últimos 12 meses, crescendo 177%, atingiu um recorde na sua carteira de pedidos do terceiro trimestre de 2024. No período, a companhia alcançou a marca dos US$ 22,7 bilhões – o maior nível em nove anos.

O montante representa uma alta de 25% na comparação anual e um avanço de 10% acima do trimestre anterior. Ao todo, foram 57 aeronaves entregues no terceiro trimestre de 2024, contra 43 do mesmo período de 2023, um aumento de 33%.

Como destaque, o segmento de defesa e segurança cresceu 70% tanto na comparação anual, como trimestral, impulsionado pelo primeiro pedido da aeronave C-390 Millennium da Força Aérea Húngara e o sétimo da Força Aérea Brasileira.

No segmento de defesa e segurança também foram confirmados os pedidos entre seis a 12 aeronaves do A-29 Super Tucano. A carteira da área alcançou US$ 3,6 bilhões.

“Um novo contrato para aquisição de nove aeronaves C-390 também foi assinado com a Holanda e a Áustria, como anunciado no Farnborough International Airshow (FIA)”, pontua a empresa em comunicado.

Na sequência, aparece o setor de serviços e suporte, que expandiu sua carteira para US$ 3,5 bilhões, um aumento de US$ 367 milhões, que representa uma alta de 25% no comparativo anual ou 10% no trimestral.

O setor foi impulsionado pela presença da rede de apoio na Ásia-Pacífico, por meio de parcerias com a SIA Engineering Corporation e a Fokker Services Ásia, e nos Estados Unidos, com investimento direto em novas instalações no Texas.

Na aviação executiva, a carteira de pedidos atingiu US$ 4,4 bilhões, crescendo 3% anualmente, mas com baixa de 4% na sequência trimestral. A empresa entregou 41 jatos, com forte destaque para os modelos Praetor 500 e 600, que responderam por quase metade das entregas.

Por último, na unidade de aviação comercial foram entregues 16 jatos, o que levou a carteira de pedidos a totalizar US$ 11,1 bilhões.

Apesar de ser a maior carteira e ter registrado um crescimento de quase 30% na comparação com o terceiro trimestre de 2023, houve um recuo de 1% na comparação trimestral. Entre os pontos fortes, houve a entrega do primeiro E2 à LOT Polish Airlines e novos contratos com a Virgin Australia.