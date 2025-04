Em início de semana intensa, Ibovespa abre próximo à estabilidade

O Ibovespa abriu nesta segunda-feira, 28, próximo da estabilidade. Às 10h20, caía 0,12%, aos 134.897,22 pontos. O dólar abriu em queda, recuando 0,3%, para R$ 5,66.

Na sexta-feira, 25, o índice fechou com alta de 0,12%, aos 134.739,28 pontos.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,2%, a 132.566 pontos

Dólar hoje: R$ 5,66, queda de 0,3%

No radar

Os economistas reduziram pela segunda semana consecutiva a expectativa de inflação para 2025, passando de 5,57% para 5,55%, conforme o relatório Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira. Apesar da redução, a projeção ainda está acima do teto da meta, de 4,5%.

O BC também informou nesta manhã que o Brasil registrou um déficit de US$ 2,24 bilhões nas contas externas em março, uma queda de 45,1% em relação ao mesmo mês de 2024, quando o déficit foi de US$ 4,09 bilhões. O mercado acompanha ainda o discurso do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em evento promovido pelo banco Safra.

À tarde, às 15h, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) apresenta os dados semanais da balança comercial.

No campo político, o destaque é a reunião dos ministros das Relações Exteriores dos Brics, que acontece no Rio de Janeiro.

Na agenda corporativa, Gerdau divulga seus resultados do primeiro trimestre após o fechamento dos mercados, dando continuidade à temporada de balanços na B3.

Numa semana cheia de indicadores relevantes, investidores também monitoram os dados de emprego do IBGE e do Caged, que serão publicados na quarta-feira.

Na quinta-feira, 1º de maio, o feriado do Dia do Trabalho fecha os mercados no Brasil e em partes da Europa, mas as bolsas em Wall Street operam normalmente.

Em Nova York, além do aguardado relatório de emprego de abril, que será divulgado na sexta-feira, 2 de maio, investidores acompanham o relatório Jolts de abertura de vagas (terça-feira), a pesquisa ADP de emprego privado (quarta-feira) e a prévia do PIB do primeiro trimestre (quarta-feira) – todos dados que devem dar a temperatura da economia americana no início do governo Trump e podem indicar os próximos passos do Federal Reserve (Fed).