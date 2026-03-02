Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Drone atinge refinaria da Saudi Aramco, diz site

Ataque à unidade de Ras Tanura, maior terminal de exportação saudita, ocorre em meio à escalada entre EUA e Irã

(Bettmann / Colaborador/Getty Images)

(Bettmann / Colaborador/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de março de 2026 às 06h06.

A refinaria de Ras Tanura, da Saudi Aramco, foi atingida por um drone neste terceiro dia do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, segundo a CNBC.

A unidade, localizada na Arábia Saudita, estava fechada de forma preventiva diante da escalada regional. Segundo a CNBC, um incêndio de pequenas proporções foi registrado e contido.

O ataque ocorre em um momento de tensão no Golfo, com explosões relatadas em Dubai e Abu Dhabi. Investidores avaliam o risco de interrupção no fornecimento global de petróleo.

Como o conflito no Irã chega ao Ibovespa e mexe com o dólar no Brasil

A perspectiva de escalada elevou os preços da commodity, que se aproximaram de US$ 80. O mercado monitora possíveis impactos no transporte pelo Estreito de Ormuz, rota estratégica para exportações da região.

Ataque conjunto mata líder supremo e mantém regime em funcionamento

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi morto em ataques conduzidos por Estados Unidos e Israel, descritos como a maior operação militar conjunta já lançada contra o país. Apesar do impacto político, o regime permaneceu em funcionamento no domingo.

O presidente Masoud Pezeshkian reapareceu publicamente e segue no cargo. A Guarda Revolucionária manteve operações militares, incluindo bombardeios contra países vizinhos com presença de bases americanas, e continua controlando setores estratégicos da economia, como o petróleo.

O governo anunciou que o aiatolá Alireza Arafi assumiu interinamente a liderança suprema até que o conselho religioso responsável pela sucessão escolha um novo líder definitivo.

Acompanhe tudo sobre:Saudi AramcoPetróleo

Mais de Invest

Conflito EUA-Israel e Irã, petróleo e PMIs: o que move os mercados

Como o conflito no Irã chega ao Ibovespa e mexe com o dólar no Brasil

No conflito no Irã, dólar perde e real é maior vencedor, diz Robin Brooks

Conflito no Irã pode impedir Ibovespa de chegar aos 200 mil pontos?

Mais na Exame

Negócios

Grupo Acelerador entra em IA com meta de impactar 10 mil empresas

Economia

PIB deve desacelerar em 2025 e reduzir impulso neste ano, dizem economistas

Marketing

Gaming virou negócio sério. Será que sua marca ainda está brincando?

Brasil

Com quantos votos se elege um deputado? Entenda os quocientes