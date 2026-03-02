Drone atinge refinaria da Saudi Aramco, diz site

A refinaria de Ras Tanura, da Saudi Aramco, foi atingida por um drone neste terceiro dia do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, segundo a CNBC.
A unidade, localizada na Arábia Saudita, estava fechada de forma preventiva diante da escalada regional. Segundo a CNBC, um incêndio de pequenas proporções foi registrado e contido.
O ataque ocorre em um momento de tensão no Golfo, com explosões relatadas em Dubai e Abu Dhabi. Investidores avaliam o risco de interrupção no fornecimento global de petróleo.
Como o conflito no Irã chega ao Ibovespa e mexe com o dólar no Brasil
A perspectiva de escalada elevou os preços da commodity, que se aproximaram de US$ 80. O mercado monitora possíveis impactos no transporte pelo Estreito de Ormuz, rota estratégica para exportações da região.
Ataque conjunto mata líder supremo e mantém regime em funcionamento
O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi morto em ataques conduzidos por Estados Unidos e Israel, descritos como a maior operação militar conjunta já lançada contra o país. Apesar do impacto político, o regime permaneceu em funcionamento no domingo.
O presidente Masoud Pezeshkian reapareceu publicamente e segue no cargo. A Guarda Revolucionária manteve operações militares, incluindo bombardeios contra países vizinhos com presença de bases americanas, e continua controlando setores estratégicos da economia, como o petróleo.
O governo anunciou que o aiatolá Alireza Arafi assumiu interinamente a liderança suprema até que o conselho religioso responsável pela sucessão escolha um novo líder definitivo.