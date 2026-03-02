Drone atinge refinaria da Saudi Aramco, diz site

A refinaria de Ras Tanura, da Saudi Aramco, foi atingida por um drone neste terceiro dia do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, segundo a CNBC.

A unidade, localizada na Arábia Saudita, estava fechada de forma preventiva diante da escalada regional. Segundo a CNBC, um incêndio de pequenas proporções foi registrado e contido.

O ataque ocorre em um momento de tensão no Golfo, com explosões relatadas em Dubai e Abu Dhabi. Investidores avaliam o risco de interrupção no fornecimento global de petróleo.

Como o conflito no Irã chega ao Ibovespa e mexe com o dólar no Brasil

A perspectiva de escalada elevou os preços da commodity, que se aproximaram de US$ 80. O mercado monitora possíveis impactos no transporte pelo Estreito de Ormuz, rota estratégica para exportações da região.