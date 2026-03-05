Invest

Dólar volta a subir com cautela em relação ao Irã e bolsas 'de lado'

Moeda americana acumula queda de mais de 4% no ano

Dólar: novo fôlego nesta quinta-feira (5) (Gary Cameron/Reuters)

Redação Exame

Publicado em 5 de março de 2026 às 09h37.

O dólar volta a subir nos negócios desta quinta-feira, 5, ganhando força também no exterior. O desempenho das bolsas no exterior sinaliza que o investidor segue cauteloso com investimentos de risco, à medida que os conflitos no Oriente Médio entram no sexto dia desde os primeiros bombardeios no Irã, no último sábado. O pré-mercado nos Estados Unidos e aqui no Brasil também operam no vermelho.

Por volta das 9h25 (horário de Brasília), o dólar comercial  subia 0,37%, a R$ 5,23. No exterior, o índice DXY, que compara o desempenho do dólar com uma cesta de moeda de países desenvolvidos subia 0,12%.

Os preços do petróleo voltam a subir forte e o barril do Brent avança quase US$ 3%, chegando a US$ 83,54. O WTI, petróleo americano, subia mais de 3%, na casa dos US$ 77.

As bolsas na Europa operavam com desempenho misto — o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha uma ligeira alta de 0,10%.

O pré-mercado em Nova York tinha índices futuros bem próximos da estabilidade, com Dow Jones em ligera alta e Nasdaq com leve alta.

O Ibovespa futuro para abril caía 0,47%.

