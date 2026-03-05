Guerra entre Israel, EUA e Irã entra no 6º dia com ataques, evacuações e alta do petróleo

A guerra entre Israel, Estados Unidos e Irã entrou no sexto dia nesta quinta-feira, 5, com novos ataques de mísseis e drones na região do Golfo, evacuações próximas a instalações diplomáticas americanas e impactos crescentes sobre o transporte marítimo e aéreo no Oriente Médio.

Durante a madrugada, a Guarda Revolucionária iraniana anunciou uma nova ofensiva contra Israel e bases militares dos Estados Unidos na região. Segundo comunicado reproduzido pela agência Fars, a operação — classificada como a 19ª onda de bombardeios — combinou mísseis balísticos e drones.

As Forças de Defesa de Israel afirmaram ter detectado projéteis lançados do território iraniano e acionaram sistemas de defesa aérea para interceptar os ataques. O Arábia Saudita também informou ter interceptado três drones.

Evacuações e retirada de americanos da região

O governo dos Estados Unidos iniciou operações para retirar cidadãos americanos do Oriente Médio. Segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, um primeiro voo charter deixou a região na quarta-feira, 4.

Autoridades afirmam que mais de 17,5 mil americanos já retornaram ao país desde o início da guerra, iniciada no sábado após ataques conjuntos de Washington e Israel contra o Irã que resultaram na morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

O subsecretário de Estado, Dylan Johnson, afirmou que cerca de 8,5 mil pessoas retornaram apenas na terça-feira. O governo americano também orientou cidadãos a deixarem imediatamente países do Oriente Médio, do Egito até a região do Golfo.

Em paralelo, o Catar iniciou a evacuação de moradores que vivem nas proximidades da Embaixada dos Estados Unidos em Doha, após ataques iranianos atingirem o país.

Petroleiro atingido e tensão no Golfo

A escalada também atingiu o tráfego marítimo. Um navio-petroleiro foi atingido por uma forte explosão em águas próximas ao Kuwait, segundo a agência britânica de segurança marítima UKMTO.

De acordo com o relatório, a explosão ocorreu perto da costa de Mubarak Al Kabeer e provocou vazamento de petróleo no mar. O capitão da embarcação relatou ter visto uma pequena embarcação deixando a área após a detonação.

O incidente ocorre em meio ao bloqueio do estratégico Estreito de Ormuz, por onde passam cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito comercializados no mundo.

Conflito se amplia pela região

A guerra já afeta diversos países do Oriente Médio e áreas próximas. Segundo autoridades regionais e militares, ataques e operações foram registrados em países do Golfo, além de confrontos no Líbano e no Iraque.

Israel ampliou bombardeios no Líbano e iniciou operações terrestres no sul do país contra o movimento Hezbollah. O líder do grupo, Naim Qassem, declarou que o movimento não pretende recuar e prometeu uma “confrontação total”.

Cidades tradicionalmente afastadas dos conflitos, como Dubai e Riade, também registram impactos indiretos, com fechamento de embaixadas americanas, cancelamento de voos e interrupções no transporte regional.

Mortes e impacto humanitário

Os combates já deixaram centenas de mortos. Segundo dados divulgados por autoridades locais e militares:

Ao menos 1.045 pessoas morreram no Irã, segundo a agência estatal Irna;

Seis militares americanos morreram, de acordo com o Pentágono;

Dez pessoas morreram em Israel após ataques iranianos;

Nos países do Golfo, 13 pessoas morreram, incluindo uma menina de 11 anos no Kuwait atingida por escombros.

No Líbano, os ataques israelenses já deixaram ao menos 72 mortos e cerca de 83 mil deslocados desde o início da nova escalada, segundo autoridades locais.

Enquanto os combates continuam, milhares de pessoas participaram de manifestações no Irã em apoio a Khamenei, morto no início da ofensiva. O funeral de Estado do líder supremo foi adiado pelas autoridades iranianas.

*Com informações da AFP e EFE