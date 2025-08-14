Dólar fecha acima de R$ 5,40, com inflação nos EUA vindo acima do esperado

O dólar à vista fechou com alta de 0,30% nesta quinta-feira, 14, cotado a R$ 5,417, depois de oscilar entre R$ 5,395 e R$ 5,431. Na quarta, a moeda americana já havia fechado em alta, mas ainda em R$ 5,40.

A queda do real foi motivada pela força do dólar no exterior, sobretudo frente a divisas emergentes, com operadores reduzindo apostas de que o Federal Reserve poderia cortar a taxa de juros já no próximo mês. O índice do dólar, que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de seis divisas, subia 0,32%.

O governo dos Estados Unidos divulgou mais cedo o índice de preços ao produtor, que subiu 0,9% em julho, acima da alta de 0,2% projetada em pesquisa da Reuters.

“O dado sugere que parte da alta pode refletir o impacto das tarifas impostas pelo governo Trump sobre produtos importados, alimentando expectativas de que o Federal Reserve realize apenas um corte de juros neste ano, possivelmente em setembro, reduzindo as chances de afrouxamento adicional em 2025. Esse quadro fortaleceu o dólar frente a emergentes, inclusive o real”, explica Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

No mercado doméstico, ainda há a preocupação com o impasse comercial entre Brasil e EUA, iniciado com a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros na semana passada. O governo brasileiro anunciou ontem o plano de contingência para ajudar empresas afetadas pela tarifa. O pacote inclui R$ 30 bilhões em linha de crédito, aportes de R$ 4,5 bilhões em diferentes fundos garantidores e até R$ 5 bilhões em créditos tributários a exportadores.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.