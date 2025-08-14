Inflação no atacado nos EUA tem a maior alta em 3 anos, refletindo aumento nas tarifas

A inflação no atacado nos Estados Unidos acelerou em julho no ritmo mais rápido em três anos, sugerindo que as empresas estão repassando aos consumidores os custos mais altos de importações relacionados às tarifas.

O índice de preços ao produtor (PPI), que acompanha o que os produtores domésticos dos EUA cobram por seus bens e serviços, subiu 0,9% em relação ao mês anterior, o maior avanço desde o pico da inflação ao consumidor em junho de 2022, segundo relatório do Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês) divulgado nesta quinta-feira.

Em relação a um ano atrás, o PPI ficou em 3,3%, no sinal mais claro até agora de que as tarifas do presidente Donald Trump estão afetando a economia americana.

Os custos de serviços subiram 1,1% no mês passado — o maior avanço desde março de 2022. Dentro do segmento de serviços, as margens de atacadistas e varejistas saltaram 2%, lideradas pelo atacado de máquinas e equipamentos. Os preços de bens, excluindo alimentos e energia, aumentaram 0,4%.

Os números sugerem que, apesar da inflação contida até agora nos preços ao consumidor, as tarifas impostas por Trump aos parceiros comerciais dos EUA estão provocando um aumento nos preços na cadeia de suprimentos.

Ou seja, a inflação já está afetando a economia, mesmo que ainda não esteja sendo percebida pelo consumidor. No início desta semana, os dados da inflação ao consumidor mostraram os preços ainda sob controle.

"Embora as empresas tenham absorvido a maior parte dos aumentos de custos com tarifas até agora, as margens estão sendo cada vez mais pressionadas pelos custos mais altos de bens importados", disse Ben Ayers, economista sênior da Nationwide, em nota. "Esperamos uma transferência mais forte dessas tarifas para os preços ao consumidor nos próximos meses, com a inflação provavelmente subindo de forma moderada na segunda metade de 2025."

O relatório do BLS indica que as empresas estão ajustando os preços de bens e serviços para ajudar a compensar os custos associados ao aumento das tarifas nos EUA, apesar do enfraquecimento da demanda na primeira metade do ano. Os contratos futuros dos índices de ações caíram e os rendimentos dos Treasuries subiram após a divulgação dos dados de inflação no atacado.

O grau em que as empresas repassarão aos consumidores o peso das tarifas será fundamental para definir o rumo das taxas de juros. Embora as autoridades do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) esperem, em geral, que as tarifas de importação elevem a inflação na segunda metade do ano, elas estão divididas sobre se isso será um ajuste pontual ou algo mais duradouro.

Com os dados do índice de preços ao consumidor no início desta semana apontando para um repasse mais moderado em julho, e com o mercado de trabalho agora desacelerando, espera-se amplamente que as autoridades do Fed reduzam os custos de empréstimo na reunião do próximo mês. No entanto, os sólidos dados de inflação no atacado podem levar alguns formuladores de política monetária a ponderar se as pressões de preços não estão voltando a crescer.

“A questão para os formuladores de política, ainda a ser resolvida, é quanto desses aumentos de preços será absorvido por atacadistas, varejistas e revendedores”, disse Carl Weinberg, economista-chefe da High Frequency Economics, em nota. “Este relatório é uma forte validação da postura de cautela do Fed em mudanças de política.”

Os economistas prestam muita atenção ao relatório do PPI porque alguns de seus componentes são usados para calcular a medida de inflação preferida pelo Fed — o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE). Embora as categorias de saúde tenham apresentado números fracos, os serviços de transporte aéreo de passageiros e de gestão de carteiras dispararam. Este último já era amplamente esperado devido à alta do mercado de ações.

Os dados do BLS mostraram que os preços dos alimentos responderam por 40% do avanço nos custos de bens finais, em grande parte devido aos vegetais. Um indicador menos volátil do PPI, que exclui alimentos, energia e serviços de comércio, também subiu em relação ao mês anterior, registrando o maior avanço desde 2022.

O relatório do PPI mostrou ainda que os custos de bens processados para demanda intermediária — que refletem preços em estágios anteriores da cadeia de produção — saltaram 0,8%, o maior aumento desde o início do ano, em grande parte devido ao óleo diesel.