Diferença entre small caps e Ibovespa é a maior em 20 anos

A distância entre o Ibovespa e o índice de small caps (SMLL) atingiu neste mês de abril o maior nível em mais de duas décadas tanto em termos absolutos quanto relativos.

Levantamento da consultoria Elos Ayta, que considera dados de agosto de 2005 a 14 de abril de 2026, mostra que o principal índice da bolsa brasileira chegou a 198.657 pontos, enquanto o índice de empresas de menor capitalização ficou em 2.558 pontos. A diferença nominal, de 196.099 pontos, é a maior de toda a série histórica.

Os dados também revelam um descolamento proporcional entre os índices. Hoje, o Ibovespa equivale a 77,6 vezes o índice de small caps, um recorde no período analisado. Até o final do ano passado, essa relação era de cerca de 54 vezes.

No auge da valorização das empresas menores, em janeiro de 2020, o número havia caído para 39 vezes, indicando um momento em que essas companhias performavam melhor em relação às grandes.

Juros, fluxo e guerra pesam mais sobre as small caps

Esse descolamento reflete, em parte, diferenças estruturais entre os dois grupos de empresas. As chamadas small caps são companhias de menor valor de mercado, geralmente em fase de crescimento, com maior potencial de expansão, mas também com mais risco.

Já o Ibovespa é composto majoritariamente por grandes empresas consolidadas, com maior liquidez e histórico mais previsível de resultados.

Na prática, esse contraste ajuda a explicar o comportamento recente do mercado. Segundo Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, o movimento atual é menos estrutural e mais resultado de condições macroeconômicas e de fluxo de capital.

"O descolamento recente é essencialmente um fenômeno de fluxo amplificado por juros altos, em que a entrada relevante de capital estrangeiro no Brasil foi concentrada em large caps líquidas e indexadas a commodities e bancos, enquanto small caps ficaram fora da alocação passiva global", afirma Lima.

O total de capital estrangeiro alocado corrobora essa leitura. Apenas no primeiro trimestre de 2026, investidores estrangeiros aportaram R$ 53,8 bilhões na bolsa brasileira, com participação de mais de 60% do volume negociado em março. Ainda assim, esse capital tem sido direcionado principalmente para empresas maiores e mais líquidas.

Lima também observa que o ambiente de juros elevados pesou de forma desigual. "O juro real elevado penaliza desproporcionalmente empresas mais dependentes de crédito e crescimento doméstico", disse o analista, ressaltando que isso contribui para que as small caps negociem hoje "sem prêmio, algo atípico historicamente".

Outro fator que reforça essa dinâmica é o momento de estresse global. Em 2008, durante a crise financeira do subprime, que estorou a bolha de investimentos massivos em hipotecas nos Estados Unidos, a diferença entre o Ibovespa e SMLL, chegou a 72,6 vezes.

Em março de 2026, em meio à volatilidade global associada à eclosão da guerra entre EUA, Israel e Irã, ambos os índices caíram, mas as small caps sofreram mais e se recuperaram mais lentamente.

O Ibovespa chegou a cair para 176 mil pontos no dia 20, mas encerrou o mês próximo de 187 mil, recuperando boa parte das perdas. Já o índice de small caps, que caiu a 2.263 pontos, terminou março ainda distante dos níveis anteriores ao estresse, com a diferença de 77,6 vezes.

"Em ambientes de estresse global, o mercado migra para liquidez e previsibilidade, o que favorece large caps, enquanto small caps, mais ilíquidas e sensíveis ao ciclo doméstico sofrem compressão mais intensa de múltiplos", afirma o analista da Ouro Preto Investimentos.

Small caps podem ser recuperar?

A preferência por empresas maiores também está ligada à percepção de risco. Felipe Sant’Anna, especialista em investimentos do grupo Axia Investing, destaca que investidores tendem a buscar segurança em momentos de incerteza. "As small caps são as primeiras que os investidores abandonam em qualquer momento de cautela no mercado", afirma.

"É mais fácil manter posição em uma empresa já consolidada do que em uma companhia que ainda precisa se provar", diz Sant'Anna.

Esse movimento se insere em um contexto global de realocação de capital. Segundo Sant’Anna, parte dos recursos que estavam concentrados em mercados desenvolvidos, especialmente nos Estados Unidos, tem migrado para emergentes como o Brasil, mas de forma seletiva.

"Os investidores encontram papéis baratos e capitalizam as nossas empresas. Por isso, esse apetite global por mercados emergentes", diz. Ainda assim, ele ressalta que esse fluxo pode ser temporário e depende do cenário externo.

Diante desse quadro, o forte desconto das small caps levanta a discussão sobre oportunidade. Para Lima, há potencial de reprecificação, mas com ressalvas. "O desconto atual é majoritariamente explicado por fatores macro e fluxo, e não por deterioração estrutural dos fundamentos, o que sustenta a leitura de potencial assimetria futura", afirma. "No entanto, essa oportunidade é condicional", adverte.

Segundo o analista, isso significa que uma eventual recuperação das small caps depende de mudanças no cenário macro, especialmente queda de juros e melhora do apetite ao risco global. “Uma rotação mais ampla para small caps depende menos de narrativa local e mais de inflexão global de juros e volatilidade”, diz Lima.

Os dados da Elos Ayta mostram que, nos últimos 20 anos, o Ibovespa avançou cerca de 608% no período, saindo de 28 mil para 198 mil pontos, enquanto o SMLL subiu aproximadamente 393%, de 517 para 2.558 pontos. Além disso, as empresas menores ainda operam cerca de 16,5% abaixo do pico atingido em 2020, ao passo que o Ibovespa renovou máximas históricas.