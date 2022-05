CVC (CVCB3) registra prejuízo de R$ 166,8 milhões no 1T22

A CVC (CVCB3) publicou nesta terça-feira (10) seu resultado do primeiro trimestre de 2022.

A CVC registrou uma receita líquida de R$ 298,8 milhões, alta de 76,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, quando tinha sido de R$ 165,9 milhões.

Entretanto, o primeiro trimestre de 2021 foi marcado ainda pelos efeitos da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), que impactou negativamente os resultados.

Portanto, fazendo uma comparação com o quarto trimestre do ano passado, o resultado dos primeiros três meses do ano foi de queda de 6,8%.

Segundo a empresa, "ainda que tenhamos iniciado 2022 sob efeitos decorrentes da Ômicron, os sinais de retomada do turismo, que começaram a se manifestar ainda no segundo semestre do ano passado, estão cada vez mais intensos e acreditamos que a quantidade de viajantes, em particular brasileiros e argentinos, que pretendem viajar durante 2022 aumente".

Para a CVC, essa recuperação já se materializa nas Reservas Confirmadas no Brasil para destinos nacionais, que no 1T22 superaram as do 1T21 em 27%.

Prejuízo da CVC (CVCB3)

A CVC registrou um prejuízo de R$ 166,8 milhões, mais do que o dobro em relação ao prejuízo registrado nos primeiros três meses de 2021, quando tinha sido de R$ 81,5 milhões.

O lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (EBITDA) foi de R$ 33,3 milhões, contra um resultado negativo de R$ 56,4 milhões registrado no mesmo período do ano passado.

Segundo a CVC, o que impactou o resultado deste trimestre foi o impacto negativo de R$ 18,3 milhões na linha Variação Cambial (principalmente contratos de hedge), em função da redução da taxa de câmbio.

"Em decorrência da Lei do PERSE8, a Administração revisou seus saldos de tributos diferidos ativos constituídos das diferenças temporárias", salientou a empresa, e "no 1T22 o impacto dessa revisão resultou na reversão dos créditos tributários constituídos gerando um impacto contábil negativo de R$ 62,1 milhões da rubrica de despesas com Imposto de Renda e Contribuição Social".

Segundo a CVC, esta baixa não ocorrerá nos demais trimestres de 2022.

Em 31 de março, a dívida bruta da CVC somava R$ 1,01 bilhão, em queda em relação aos R$ 1,18 bilhão registrado no mesmo período de 2021.

O Conselho de Administração da CVC aprovou no dia 10 de maio a realização de uma nova emissão de debêntures no valor total de R$ 995,0 milhões, nos termos da Instrução CVM nº 476.