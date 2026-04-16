Copel aprova pagamento de R$ 706 mi em JCP; veja quem recebe e datas

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) anunciou na noite de quinta-feira, 15, a aprovação do pagamento de R$ 706 milhões em juros sobre capital próprio (JCP). Essa será a primeira distribuição de proventos de 2026.

O valor bruto corresponde a R$ 0,23770345099 por ação ordinária. De acordo com o comunicado da empresa ao mercado, terão direito ao pagamento os acionistas com posição na base da companhia até 29 de abril de 2026, considerando as negociações realizadas até essa data, inclusive. A partir de 30 de abril, os papéis passam a ser negociados na condição "ex-juros".

O pagamento dos proventos está previsto para 30 de setembro de 2026, por meio de crédito em conta corrente bancária informada no cadastro do acionista.

A companhia informou que a distribuição tem como base a conta de reserva de retenção de lucros apurada nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2025.

A empresa também destacou que, conforme a Lei Complementar nº 224/2025, houve alteração na tributação dos JCP, com a alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) passando de 15% para 17,5%, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.