Reajuste na conta de luz aprovado pela Aneel vai atingir milhões de brasileiros

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs um reajuste nas tarifas de energia elétrica no Paraná que pode chegar a 19,2%. Caso seja aprovado, o novo valor entra em vigor a partir de 24 de junho. São quase 12 milhões de pessoas atingidas pelo aumento.

Com o reajuste, o custo do quilowatt-hora passaria de R$ 0,64 para R$ 0,76. O reajuste integra o processo de revisão tarifária realizado pela Aneel a cada cinco anos, que leva em conta os investimentos realizados pelas concessionárias, além de custos operacionais, de transmissão e encargos do setor elétrico.

Segundo a Aneel, a revisão tem como objetivo adequar os valores cobrados à necessidade de investimentos na infraestrutura elétrica e à compensação de custos operacionais e financeiros das concessionárias. O Paraná está entre os estados diretamente impactados pela medida.

Consulta pública

Para debater o reajuste, a Aneel abriu uma consulta pública que segue até o dia 22 de maio. Também está prevista uma audiência pública no dia 29 de abril, em Curitiba, permitindo a participação da população no processo de revisão tarifária.

Atualmente, cerca de R$ 2 a cada R$ 10 pagos na conta de luz são destinados à Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel). O restante do valor é distribuído entre o sistema elétrico nacional e encargos setoriais. A proposta inicial prevê um reajuste de até 26%, mas após negociações com a Copel, o índice foi reduzido para 19,2%.

As contribuições recebidas durante a consulta e os debates da audiência pública devem nortear as próximas decisões sobre as tarifas no estado. A expectativa é de que a Aneel homologue os novos valores até junho, o que terá impacto direto para os consumidores paranaenses.

Copel aprova pagamento de R$ 706 mi em JCP; veja quem recebe e datas

A Copel anunciou na noite de quarta-feira, 15, a aprovação do pagamento de R$ 706 milhões em juros sobre capital próprio (JCP). Essa será a primeira distribuição de proventos de 2026.

O valor bruto corresponde a R$ 0,23770345099 por ação ordinária. De acordo com o comunicado da empresa ao mercado, terão direito ao pagamento os acionistas com posição na base da companhia até 29 de abril de 2026, considerando as negociações realizadas até essa data, inclusive. A partir de 30 de abril, os papéis passam a ser negociados na condição "ex-juros".