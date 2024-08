Como o mercado deve se comportar nos próximos dias?

As ações na Ásia devem retomar as quedas após um frenesi de compras na baixa que alimentou uma recuperação na maioria dos mercados ao redor do mundo na terça-feira, inclusive no Brasil. Os índices futuros dos EUA, porém, registravam crescimento nesta quarta.

Os índices futuros de ações apontaram para quedas em Tóquio e Sydney, embora Hong Kong devesse ganhar após quatro dias de perdas, segundo estimativas divulgadas pela Bloomberg. O S&P 500 e o Nasdaq 100 subiram na terça-feira — após uma recuperação liderada pelo Japão — com ambos subindo 1%, enquanto investidores "abocanhavam pechinchas" após o pânico que abalou os mercados ao redor do mundo. O "medidor de medo" de Wall Street — o VIX — viu sua maior queda desde 2010.

Os traders também estão moderando as expectativas de cortes profundos nas taxas do Federal Reserve este ano.

Entre as ações, destaque para a Nvidia, que subiu 3,8% para liderar os ganhos em fabricantes de chips, setor que foi bastante abalado pela queda nos mercados na segunda-feira.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos dos EUA saltaram 10 pontos-base para 3,89%, enquanto o equivalente da Austrália subiu 5 pontos-base na quarta-feira. O iene caiu após um aumento recente e o dólar da Nova Zelândia se fortaleceu após a taxa de desemprego subir menos do que o esperado.

O petróleo caiu novamente após um relatório da indústria indicar um acúmulo nos estoques dos EUA - isso após cinco semanas de declínios nesses registros.

Uma aparente calma retornou aos mercados na terça-feira, após uma retração alimentada por dados econômicos fracos, resultados de tecnologia abaixo do esperado e tendências sazonais ruins.

Índice futuros às 5h43, horário de Brasília:

S&P: +0,83%

Dow Jones: +0,7%

Nasdaq: +1%

Bolsas na Ásia:

Nikkei 225: +1,2%

Xangai: estável

Hong Kong: 1,38%

Bolsas na Europa: