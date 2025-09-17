Cogna (COGN3) confirma oferta para retirar Vasta da Nasdaq

A Cogna (COGN3) confirmou uma oferta de aquisição das ações de sua subsidiária, a Vasta, negociadas nos Estados Unidos. A empresa estava listada na Nasdaq desde 2020. A tender offer, sinalizada ontem ao mercado, foi aprovada pelo conselho de administração da companhia.

A empresa de educação já é detentora de 97,6% do capital social da Vasta. Na operação, a Cogna está oferecendo US$ 5 por papel em circulação no mercado, totalizando US$ 79,85 milhões (R$ 423,12 milhões). O prazo para conclusão da tender offer termina no próximo dia 15 de outubro, podendo ser prorrogada ou encerrada antecipadamente.

Caso a operação seja bem sucedida, a Vasta deixará de ser negociada na Nasdaq e terá seu registro de companhia aberta extinto na SEC, órgão regulador do mercado americano.

"Isso certamente vai trazer algum tipo de economia para a Cogna, que vai otimizar recursos no Brasil. Para ela faz sentido fechar o capital por dois motivos: primeiro, a valorização do real e o segundo, a liquidez, que tem sido muito baixa lá fora para a Vasta", afirma afirma Rafael Passos, sócio da Ajax Asset.

O Citi tem opinião parecida. "Vemos pouco benefício para a Vasta em se manter como companhia listada, dado que tem pouca liquidez e uma falta de pares comparáveis, o que deixa a ação de fora do radar do investidor", escreveram os analistas.

Para a Cogna, diz a análise, é uma alocação de capital estratégica para um horizonte de longo prazo.

"Não apenas por simplificar o negócio e destravar economias com investimentos, mas também por trazer a flexibilidade de poder trabalhar com uma subsidiária agora totalmente internalizada", conclui o Citi.

O processo de deslistagem da Vasta ocorre dois anos após a saída de uma outra empresa brasileira de educação da bolsa americana: a cearense Arco Educação, que também fechou capital.