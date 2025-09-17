Invest

Cogna (COGN3) confirma oferta para retirar Vasta da Nasdaq

Companhia de educação vai oferecer US$ 5 por papel em circulação na bolsa de Nova York

O prazo para conclusão da tender offer termina no próximo dia 15 de outubro (Divulgação)

Mitchel Diniz
Editor de Invest

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08h57.

Última atualização em 17 de setembro de 2025 às 08h59.

A Cogna (COGN3) confirmou uma oferta de aquisição das ações de sua subsidiária, a Vasta, negociadas nos Estados Unidos. A empresa estava listada na Nasdaq desde 2020. A tender offer, sinalizada ontem ao mercado, foi aprovada pelo conselho de administração da companhia.

A empresa de educação já é detentora de 97,6% do capital social da Vasta. Na operação, a Cogna está oferecendo US$ 5 por papel em circulação no mercado, totalizando US$ 79,85 milhões (R$ 423,12 milhões). O prazo para conclusão da tender offer termina no próximo dia 15 de outubro, podendo ser prorrogada ou encerrada antecipadamente.

Caso a operação seja bem sucedida, a Vasta deixará de ser negociada na Nasdaq e terá seu registro de companhia aberta extinto na SEC, órgão regulador do mercado americano.

"Isso certamente vai trazer algum tipo de economia para a Cogna, que vai otimizar recursos no Brasil. Para ela faz sentido fechar o capital por dois motivos: primeiro, a valorização do real e o segundo, a liquidez, que tem sido muito baixa lá fora para a Vasta", afirma afirma Rafael Passos, sócio da Ajax Asset.

O Citi tem opinião parecida. "Vemos pouco benefício para a Vasta em se manter como companhia listada, dado que tem pouca liquidez e uma falta de pares comparáveis, o que deixa a ação de fora do radar do investidor", escreveram os analistas.

Para a Cogna, diz a análise, é uma alocação de capital estratégica para um horizonte de longo prazo.

"Não apenas por simplificar o negócio e destravar economias com investimentos, mas também por trazer a flexibilidade de poder trabalhar com uma subsidiária agora totalmente internalizada", conclui o Citi.

O processo de deslistagem da Vasta ocorre dois anos após a saída de uma outra empresa brasileira de educação da bolsa americana: a cearense Arco Educação, que também fechou capital.

