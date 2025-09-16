Cogna (COGN3) planeja fechar capital da Vasta, subsidiária listada na Nasdaq

A Cogna Educação (COGN3) anunciou, em comunicado enviado ao mercado, sua intenção de realizar uma oferta pública para a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias classe A emitidas pela sua controlada, a Vasta, listada na Nasdaq desde julho de 2020.

Na época da listagem, havia o intuito de usar metade dos recursos captados na operação para pagar parte da dívida bilionária que a Cogna tinha com a sua controladora. A oferta inicial de ações (IPO) da Vasta levantou 405,9 milhões de dólares. O papel saiu a 19 dólares, acima da faixa indicativa.

Mas, desde então, entrou em declínio: hoje é negociado a menos de 5 dólares, acumulando uma queda de quase 75% em sua trajetória como empresa negociada na bolsa americana.

A proposta de descontinuar a negociação das ações da Vasta na Nasdaq e o cancelamento do registro da companhia perante à SEC Securities and Exchange Commission ocorrem em um movimento estratégico da Cogna para consolidar suas operações e reduzir sua exposição no mercado americano.

A Vasta não é a primeira empresa de educação brasileira a ter vida curta na Nasdaq. A Arco Educação também teve uma listagem breve nos Estados Unidos. Fez seu IPO em 2018, numa oferta de US$ 194,5 milhões e pouco mais de cinco anos depois, em 2023, fechou capital.

Tender offer da Vasta

A oferta, conhecida como tender offer, deverá ser realizada com um preço de aquisição de US$ 5,00 por ação ordinária classe A da Vasta.

A operação tem como objetivo deslistar as ações da plataforma de ensino da Nasdaq, eliminando assim a negociação pública de suas ações nos Estados Unidos.

O principal objetivo é simplificar a estrutura corporativa e diminuir os custos e desafios associados à manutenção de uma empresa listada fora do Brasil. Com isso, a empresa busca reforçar sua presença no mercado nacional, onde concentra suas operações e estratégias de crescimento.

O processo de oferta será realizado conforme as regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e o prazo para a conclusão está sujeito a uma série de condições habituais em operações desse tipo, incluindo aprovações regulatórias necessárias e a obtenção de uma participação mínima nas ações da Vasta.

A expectativa é que a oferta seja iniciada em breve, com a companhia divulgando mais informações sobre as condições do mercado de capitais internacional e os trâmites necessários para o fechamento da operação. A oferta também está sujeita à autorização da SEC e a aprovação das condições societárias pelas autoridades competentes.