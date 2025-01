BTG Pactual compra operação brasileira da Julius Baer por R$ 615 milhões

O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) informou nesta terça-feira, 7, que comprou a operação brasileira da Julius Baer pelo valor de R$ 615 milhões.

Em fato relevante, o banco afirma que já assinou os documentos definitivos referentes à aquisição de 100% do capital social da companhia líder no segmento de Wealth Management, com R$ 61 bilhões em ativos sob gestão em 30 de novembro de 2024.

A companhia foca em clientes com alto e ultra-alto patrimônio líquido e tem escritórios em São Paulo, Belo Horizonte e no Rio de Janeiro.

“A aquisição da Julius Baer Brasil faz parte da estratégia de expansão do segmento de Family Office do BTG Pactual, que opera desde 2010 e, após a conclusão da transação, passará a gerir mais de R$ 100 bilhões”, informou o BTG em documento.

A expectativa é de que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2025, mas a conclusão da transação ainda está sujeita à verificação de determinadas condições, incluindo a obtenção da aprovação do Banco Central (BC) e demais aprovações regulatórias necessárias.

A Julius Baer informou em um comunicado que continuará atendendo clientes brasileiros a partir de outros locais. Na região das Américas e Península Ibérica, a Julius Baer tem presença no México, Chile, Uruguai, Colômbia e Espanha.