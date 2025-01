GSK negocia compra da IDRx por US$ 1 bi para reforçar portfólio de oncologia

A farmacêutica britânica GSK Plc está em negociações para adquirir a empresa de biotecnologia IDRx, segundo a Bloomberg. O acordo, caso seja concretizado, pode alcançar até US$ 1 bilhão (cerca de R$ 6,1 bilhões) e representa mais um passo da GSK para fortalecer sua atuação no segmento de oncologia, uma de suas principais estratégias nos últimos anos.

A IDRx, empresa de capital fechado, está desenvolvendo um medicamento experimental para tratar tumores gastrointestinais, um tipo de sarcoma que afeta o trato digestivo. Essa possível aquisição reforça o compromisso da GSK em expandir sua linha de medicamentos contra o câncer, que já inclui colaborações anteriores com Hansoh Pharma e Sierra Oncology.

A GSK tem colhido resultados favoráveis em sua estratégia de diversificação e expansão no setor de oncologia. Um exemplo é o medicamento Ojjaara, destinado ao tratamento de um raro câncer do sangue na medula óssea, cujas vendas superaram as expectativas.

Outro destaque é o Blenrep, indicado para o tratamento de câncer no sangue, que foi retirado do mercado anteriormente, mas que agora apresenta resultados positivos em novos estudos. A GSK busca aprovação para comercializá-lo novamente, prevendo vendas anuais que podem ultrapassar £3 bilhões (aproximadamente R$ 22,5 bilhões).

As negociações com a IDRx ainda estão em andamento e não há garantia de que o acordo será fechado, segundo a Bloomberg. Tanto a GSK quanto a IDRx preferiram não comentar sobre as tratativas até o momento.

Mercado de oncologia

O mercado de oncologia continua sendo um dos mais promissores e competitivos para grandes farmacêuticas, e a GSK tem investido fortemente para se consolidar como uma das líderes globais no setor.

Com o envelhecimento da população e o aumento da prevalência de cânceres, a busca por tratamentos inovadores e eficazes se intensifica, destacando a importância de acordos como o que está em negociação com a IDRx.