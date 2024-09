Bolsas na Ásia fecham em alta aguardando decisão do Fed

Algumas das principais bolsas na Ásia fecharam em alta nesta quarta-feira na expectativa sobre a decisão do Fed sobre os juros nos EUA. Uma corrente no mercado espera um corte de 0,25%, projetando reduções significativas nos próximos encontros do órgão. A taxa hoje está na faixa dos 5,25% a 5,50%.

O Nikkei 225 fechou em alta de 0,49%. Já Xangai terminou a quarta-feira no positivo também em 0,49%.

Já os índices futuros nos EUA estavam estáveis no início da manhã desta quarta.

Os traders estão divididos sobre o tamanho do provável corte da taxa de juros do Federal Reserve - já que muitos também apostam num corte de 0,5%. E esperam também que Banco do Japão mantenha sua taxa de juros no encontro na sexta-feira. Na quinta, é dia do Banco da Inglaterra se reunir para definir os juros básicos da economia britânica. Ou seja, uma semana recheada de eventos importantes. Lembrando também que o Copom se reúne nesta quarta para definir como ficará a taxa Selic.

Uma pesquisa conduzida pela 22V Research mostrou que os investidores que esperam uma redução de 0,25% estão divididos sobre se esse corte geraria uma reação de "risco" . Enquanto isso, aqueles que apostam em 0,5% acham que um movimento menor do Fed seria "afastador de risco".

Os rendimentos do Tesouro subiram, com vencimentos mais curtos liderando o movimento. As probabilidades implícitas de mercado agora colocam a chance de um corte de meio ponto do Fed em pouco mais de 50%, com a incerteza sobre o tamanho do movimento do Fed ajudando a impulsionar ativos de risco, como bitcoin e petróleo.

Ainda na Ásia, o iene se desvalorizou em mais de 1% em relação ao dólar na terça-feira para interromper um rali de cinco dias impulsionado por apostas em um Fed menos agressivo no corte dos juros.