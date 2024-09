Fed, Banco Central, Banco da Inglaterra e Banco do Japão definem juros nesta semana

Outro BC importante que tem reunião nesta semana é o do Reino Unido. É improvável, porém que o Banco da Inglaterra corte juros na reunião de quinta-feira - a taxa por lá hoje está em 5%. No início do mês passado, o BC do Reino Unido realizou seu primeiro corte nos juros em mais de quatro anos .

No Japão, a expectativa é pela manutenção dos juros, 0,25%, embora a maioria dos economistas entrevistados pela Reuters espere um aumento até o final do ano.

A semana ainda terá reuniões do BC da Noruega na quinta-feira - a expectativa é que a taxa se mantenha nos 4,5%, sendo que o próprio órgão disse que "provavelmente será mantida nesse nível por algum tempo" (a maior em 16 anos).

E na África do Sul o BC local deve cortar os juros pela primeira vez desde o início da pandemia.