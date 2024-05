Bolsas da Europa operam em alta, após balanços positivos de grandes bancos

As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, 7, ampliando ganhos de ontem, à medida que balanços encorajadores, incluindo dos bancos UBS e UniCredit, deram novo impulso ao apetite por risco em um momento de otimismo sobre cortes de juros nos EUA.

Por volta das 6h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,67%, a 511,63 pontos. Apenas o subíndice do setor bancário tinha alta de cerca de 1%.

Em Zurique, a ação do UBS saltava 8,4% no horário acima, após o banco suíço garantir seu primeiro lucro trimestral desde que assumiu o controle do Credit Suisse. Já a do UniCredit subia 3 3% em Milão, após o segundo maior banco italiano superar expectativas de lucro e receita.

Ainda na indústria bancária, o espanhol BBVA tinha alta de quase 2% em Madri, após o concorrente local Sabadell (-1,2%) recusar sua proposta de fusão.

Já os resultados da BP decepcionaram, e a ação da petrolífera britânica apresentava leve viés de baixa em Londres.

No noticiário macroeconômico, as vendas no varejo da zona do euro subiram 0,8% na comparação mensal de março, como esperado por analistas, mas as encomendas à indústria alemã sofreram queda maior do que se previa no mesmo período, de 0,4%.

Também continua contribuindo para o tom positivo na Europa esperanças de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) possa começar a reduzir seu juros básicos a partir de setembro, diante de sinais de arrefecimento no mercado de trabalho americano.

Às 6h32 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 1,02%, ao voltar de um feriado, enquanto a de Paris avançava 0,26% e a de Frankfurt ganhava 0,60%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,03%, 0,70 e 0,68%, respectivamente.