Beyond Expo, em Macau, reúne 30 mil pessoas em feira tech que conecta a China ao mundo

Entre quarta e sexta-feira desta semana 30 mil pessoas tomarão o suntuoso hotel Venetian, em Macau, com sua decoração inspirada na cidade italiana de Veneza com direita a pontes, torres e gôndolas. O foco desta vez não é o cassino, o maior do mundo, mas o futuro do mercado de tecnologia global.

Mais de mil empresas vão exibir as novidades que conectarão a China ao mundo nos próximos anos na Beyond Expo, a maior feira de tecnologia da Ásia. O objetivo do evento é forjar uma cultura de tecnologia e inovação na região, com iniciativas "abertas e colaborativas". Entre os focos estão inovações em saúde, clima e bens de consumo, três fortalezas das startups e das grandes empresas de tecnologia chinesas. A EXAME é parceira de mídia do evento no Brasil, e vai acompanhar a Beyond Expo em Macau.

Capital dos jogos na Ásia

A cidade colonizada por portugueses se consolidou nos últimos anos como a capital dos jogos na Ásia, com números que já superam os de Las Vegas. Foi escolhida para receber a feirapor seu histórico papel como um ponto de conexão da China com o mundo. Grandes novidades devem ser apresentadas em smartphones, carros elétricos e plataformas mas, segundo os organizadores, a mensagem será tão importante quanto a tecnologia.

"A última tendência perseguida por empreendedores, investidores e executivos chineses não é nenhuma alta tecnologia, como inteligência artificial, robotização ou 5G", diz In Hsieh, sócio do Iest Group, empresa que conecta empreendedores do Brasil e da China, e parceiro da organização da Beyond Expo. "O foco do mercado chinês é a internacionalização. Desde big techs até empreendedores early stage, todo mundo está buscando oportunidades fora da China cada vez mais hipercompetitiva".

Neste contexto, a disputa geopolítica tem um peso, e Estados Unidos e Europa ficam em segundo plano para os empreendedores chineses. Por este motivo, delegações da América Latina, Oriente Médio e África estarão em peso na Beyond, assim como são prioridade na expansão global de empresas chinesas.

O "Asia Latam Tech Forum", um dos destaques da Beyond Expo, vai tratar especificamente de relações entre as duas regiões. "É um evento que serve para ser uma reunião dos interessados em explorar e acelerar negócios e investimentos entre as duas regiões", diz Hsieh.