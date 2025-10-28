BBA: Vitória de Milei cria potencial para ações expostas a Argentina

14 empresas brasileiras acompanhadas pelo BBA têm exposição à Argentina (MicroStockHub/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 11h11.
O mercado reagiu de forma positiva ao resultado das eleições do último domingo na Argentina e que deram uma vitória surpreendente ao partido de Javier Milei. Com chance de formar maioria no Congresso, o presidente ganha espaço para dar continuidade às suas reformas, o que levou a bolsa argentina a registrar sua maior alta diária em quase dois anos.
A área de research do Itaú BBA identificou 26 empresas listadas da América Latina que tem exposição direta à Argentina. São companhias do Brasil, Chile e México, mas que não possuem peso tão relevante nos índices de ações dos seus respectivos países.
A casa destaca alguns desses papéis, que atualmente têm recomendação de compra pelo BBA, após o resultado das eleições argentinas do último domingo, com a perspectiva de que essas empresas têm potencial para se beneficiar de uma melhora no sentimento econômico do país. São elas:
Dentre as empresas listadas na bolsa brasileira, além da Natura (NATU3), com 17% das receitas expostas ao país vizinho, o BBA também acompanha: