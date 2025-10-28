BBA: Vitória de Milei cria potencial para ações expostas a Argentina

O mercado reagiu de forma positiva ao resultado das eleições do último domingo na Argentina e que deram uma vitória surpreendente ao partido de Javier Milei. Com chance de formar maioria no Congresso, o presidente ganha espaço para dar continuidade às suas reformas, o que levou a bolsa argentina a registrar sua maior alta diária em quase dois anos.

A área de research do Itaú BBA identificou 26 empresas listadas da América Latina que tem exposição direta à Argentina. São companhias do Brasil, Chile e México, mas que não possuem peso tão relevante nos índices de ações dos seus respectivos países.

A casa destaca alguns desses papéis, que atualmente têm recomendação de compra pelo BBA, após o resultado das eleições argentinas do último domingo, com a perspectiva de que essas empresas têm potencial para se beneficiar de uma melhora no sentimento econômico do país. São elas:

Mercado Libre : o market place tem 22% das receitas oriundas de Argentina. O país também contribui com 43% das margens da companhia.

: o market place tem 22% das receitas oriundas de Argentina. O país também contribui com 43% das margens da companhia. Arco Dorados: a maior franqueadora do McDonald's tem 13% do seu Ebitda (sigla em inglês para lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) vindo da Argentina. A empresa também está na carteira do ETF de maior liquidez do país.

a maior franqueadora do McDonald's tem 13% do seu Ebitda (sigla em inglês para lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) vindo da Argentina. A empresa também está na carteira do ETF de maior liquidez do país. Coca-Cola Andina e Natura: uma das principais engarrafadoras da Coca-Cola na América Latina e a gigante de cosméticos brasileira tem exposição de 22% e 21% do Ebitda, respectivamente, exposto à Argentina. Ambas as empresas tem 10% de seus negócios no país, calcula o BBA.

Dentre as empresas listadas na bolsa brasileira, além da Natura (NATU3), com 17% das receitas expostas ao país vizinho, o BBA também acompanha: