BNDESPar entra em aumentos de capital de Simpar, Vamos e Movida

A Simpar informou que aprovou uma operação conjunta de aumento de capital da holding e duas de suas empresas: a Vamos e Movida. A iniciativa prevê a entrada de novos recursos nas companhias, com participação do BNDESPar, da controladora do grupo (a JSP) e de investidores institucionais.

No caso da Simpar, o aumento de capital pode variar de cerca de R$ 1,4 bilhão a até R$ 2 bilhões. As novas ações serão emitidas ao preço de R$ 11,24 cada. Parte relevante desse valor virá de compromissos prévios de investimento: o BNDESPar pretende aportar entre aproximadamente R$ 600 milhões e R$ 680 milhões, enquanto a controladora JSP aportaria entre R$ 188 milhões e R$ 300 milhões, e os investidores institucionais, R$ 500 milhões.

A Vamos também realizará um aumento de capital, entre R$ 400 milhões e R$ 600 milhões, com novas ações ao preço de R$ 3,85. Já a Movida prevê captar entre R$ 500 milhões e R$ 750 milhões, com ações emitidas a R$ 11,72 cada. Nessas duas empresas, o BNDESPar também se comprometeu a investir e a própria Simpar participará como investidora.

Os compromissos antecipados de investimento garantem a subscrição mínima das novas ações. Ainda assim, os atuais acionistas terão direito de preferência para participar dos aumentos de capital e manter sua participação nas companhias.

Segundo o comunicado, o objetivo é reforçar a estrutura financeira do grupo e apoiar os planos de crescimento das empresas nas áreas de logística, mobilidade e infraestrutura. A expectativa é que a operação também contribua para reduzir o custo de capital e aumentar a liquidez das ações das companhias no mercado.