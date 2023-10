PicPay anuncia pausa em operações com bitcoin e outras criptomoedas

O PicPay, um dos gigantes de pagamentos digitais do Brasil, optou por pausar sua operação com criptomoedas diante da indefinição regulatória do setor no país e uma baixa adesão entre usuários. A decisão, segundo a companhia, não vai impactar na participação da empresa nos testes do piloto do Drex.

“Nada muda em relação à nossa crença na tecnologia como infraestrutura, e continuamos disponíveis para atuar, junto ao Banco Central, para impulsionar e popularizar esse mercado no Brasil”, destaca Anderson Chamon, vice-presidente de Produtos e Tech do PicPay.

Chamon explica que, após a companhia ter testado o mercado sob a regulação atual, decidiu por retomar a atuação “quando houver mais clareza sobre o tema”. O PicPay lançou uma corretora em agosto do ano passado e chegou a ultrapassar um milhão de usuários em apenas cinco meses.

Daniel Mandil, executivo responsável pela operação, reforça que a decisão se trata de uma pausa estratégica: “Apesar dos avanços regulatórios recentes, a definição do arcabouço legal até o momento está em aberto. Observamos que uma incerteza similar também acontece em outros países, que ainda buscam modelos definitivos. Esse cenário nos levou a essa decisão”.

A pausa também permitirá à companhia direcionar os esforços do time para a evolução do seu ecossistema, com foco em ampliar o portfólio de produtos e serviços que facilitem a vida financeira dos usuários.

“Criptomoedas em geral representam um percentual pequeno da carteira de cada investidor, então há um mundo que podemos explorar com outras aplicações que complementem a experiência do app e aumentem o valor para o cliente”, conclui Mandil.

O que fazer com criptomoedas no PicPay?

A comunicação aos usuários sobre a pausa foi feita na última sexta-feira, 20, com todos os detalhes sobre os próximos passos. A partir desta segunda-feira, 23, já não é mais possível comprar bitcoins e outras criptomoedas pelo app do PicPay.

Os usuários que têm saldo em criptomoedas no PicPay podem liquidar seus tokens, sem taxas, até o dia 11 de dezembro. Aqueles que desejarem manter os ativos terão a opção de fazer a portabilidade para a Foxbit, corretora especializada em criptoativos. Para isso, basta manifestar o interesse a partir de 30 de outubro na área de cripto do app do PicPay.

Também na semana passada, a Xtage, corretora de criptomoedas lançada pela XP Investimentos em agosto de 2022, anunciou o encerramento de suas atividades. Criada em 15 de agosto de 2022, a Xtage tinha a ambição de atingir 200 mil usuários ativos até o fim do mesmo ano. Meses depois, porém, suas atividades foram encerradas.

