Berkshire Hathaway separa funções de CEO e chairman e prepara sucessão de Buffett

A Berkshire Hathaway informou, na última sexta-feira, 3, que separou os cargos de presidente do conselho e CEO da empresa na última alteração de seu estatuto social. A mudança abre espaço para que o hoje vice-presidente Greg Abel suceda Warren Buffett como principal executivo do conglomerado a partir de 1º de janeiro de 2026.

A decisão acontece após Buffett anunciar, em maio, que iria se aposentar do cargo no final de 2025. A notícia foi dada durante a assembleia anual da companhia e surpreendeu o mercado.

Na ocasião, a Berkshire disse que o investidor continuaria como presidente do conselho.

A mudança no estatuto foi aprovada nesta semana pelo conselho da empresa sediada na cidade de Omaha, no estado de Nebraska. Na sexta, a medida foi protocolada pela Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente americana à CVM).

Com isso, Buffett, que está à frente da Berkshire desde 1965, seguirá como presidente do conselho após Abel assumir a posição de CEO no próximo ano.

A mudança acontece dias depois de Buffet comprar a OxyChem, divisão petroquímica da Occidental Petroleum, em um negócio de US$ 9,7 bilhões (R$ 52 bilhões). Trata-se da maior aquisição da holding em três anos, desde a compra da seguradora Allegheny por US$ 11,6 bilhões em 2022, segundo a Forbes.