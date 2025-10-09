Essa CEO tem sido criticada por investidores — mas caiu nas graças de Warren Buffett

Vicki Hollub, da Occidental Petroleum, tem enfrentado duras críticas de investidores, já que a companhia tem entregado baixa rentabilidade sob sua gestão. Mas a executiva continua sendo elogiada pelo megainvestidor Warren Buffet. Desde que assumiu o cargo em abril de 2016, as ações da empresa ficaram entre as 10 piores do índice S&P de exploração e produção de petróleo e gás, que reúne 50 empresas do setor, segundo apuração do Barron's.

Nesse tempo, as ações da Occidental tiveram retorno total negativo de 20% (incluindo reinvestimento de dividendos), caindo de US$ 76 para US$ 45, enquanto rivais como Diamondback Energy e EOG, tiveram valorização expressiva — Diamondback, por exemplo, subiu mais de 100%.

“Gestora extraordinária”

Mesmo com esse histórico, Buffett se referiu a Hollub como uma “gestora extraordinária” na reunião anual da Berkshire Hathaway. A gestora passou a investir na Occidental em 2023 e atualmente possui 26% do capital da companhia, fatia avaliada em aproximadamente US$ 12 bilhões.

Hollub é reconhecida por suas habilidades operacionais, fruto de sua formação em engenharia de petróleo. Mas sua estratégia financeira agressiva, incluindo as aquisições da Anadarko Petroleum, por US$ 55 bilhões, e a Crown Rock, majoritariamente financiadas com dívida, sobrecarregaram a empresa. Diferentemente da Occidental, Exxon Mobil e Chevron realizaram aquisições similares emitindo ações, reduzindo seu risco financeiro.

A Occidental ainda mantém cerca de US$ 8,5 bilhões em ações preferenciais, com um dividendo oneroso de 8%, resultando em mais de US$ 600 milhões em pagamentos anuais, resultado de um acordo com Berkshire em 2019.

Redução da dívida

Para reduzir o endividamento, a Occidental anunciou a venda de seu negócio de produtos químicos, OxyChem, à Berkshire por US$ 9,7 bilhões, antecipando a meta de dívida líquida de US$ 15 bilhões em dois anos. No entanto, a venda foi criticada pelos investidores, com queda de 7% nas ações. Hollub defendeu que a operação fortaleceu balanço e permite retomar recompras de ações, em entrevista à CNBC.

Além disso, a produção nos EUA passou de 50% para mais de 80% do total da Occidental, e os recursos energéticos quase dobraram para 14 bilhões de barris, segundo Hollub. Apesar de sua filosofia de investimentos valorizar por balanços patrimoniais fortes, Buffet mantém sua posição na Occidental e visão positiva sobre a CEO.