Barra de ouro atinge marca histórica e vale US$ 1 milhão

Pela primeira vez na história, o valor de uma barra de ouro alcançou a marca de US$ 1 milhão (R$ 5,41 milhões), impulsionado pelos crescentes preços do metal precioso. Na sexta-feira, 16, o preço do ouro à vista superou os US$ 2.500 (R$ 13,5 mil) por onça troy*, atingindo um recorde histórico. Considerando que uma barra de ouro pesa em média 400 onças troy, o valor da barra ultrapassa agora a casa do milhão de dólares.

Segundo informações da Bloomberg, este aumento significativo no valor do ouro, mais de 20% desde o início do ano, sinaliza que investidores estão antecipando um possível corte na taxa de juros pelo Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos. Além disso, bancos centrais, liderados pela China, estão adquirindo grandes quantidades de ouro, buscando reduzir a dependência do dólar americano.

Em tempos de turbulência econômica, tanto bancos centrais quanto investidores veem o ouro como uma reserva de valor segura e confiável a longo prazo. Isso ocorre porque, historicamente, quando as taxas de juros caem, o preço do ouro tende a subir, tornando o metal mais atraente do que os títulos de dívida.

Além de servir como uma proteção contra a inflação, o ouro é considerado uma aposta segura por aqueles que acreditam que o metal manterá seu valor mesmo em períodos de aumento dos preços.

É importante destacar que nem todas as barras de ouro pesam exatamente 400 onças. De acordo com o United States Gold Bureau, as barras de ouro são geralmente negociadas internacionalmente por bancos centrais e negociantes de lingotes, em vez de indivíduos. No entanto, a marca histórica foi alcançada na sexta-feira, quando o preço à vista do metal precioso ultrapassou os US$ 2.500 por onça troy.

Cálculo do peso

Há algumas nuances a serem consideradas nesse cálculo. No mercado de Londres — o principal centro global de negociação de ouro — as barras geralmente pesam cerca de 400 onças troy, mas podem conter entre 350 e 430 onças de ouro puro, conforme informações da London Bullion Market Association. Para indivíduos, é possível adquirir barras de ouro menores e mais acessíveis, como as vendidas em lojas como a Costco.

No primeiro semestre deste ano, as compras líquidas de ouro pelos bancos centrais totalizaram 483,3 toneladas, equivalentes a quase 40.000 barras, segundo cálculos da Bloomberg com base em dados da consultoria Metals Focus. Esse fator, juntamente com as expectativas de uma política monetária mais flexível por parte do Federal Reserve, tem sustentado a impressionante alta do ouro até agora.

*1 onça troy equivale a 31,10 gramas.