Se eu investir R$ 500 por mês no Tesouro Selic, quanto acumulo em 15 anos?

Investir de forma disciplinada é uma estratégia eficaz para acumular patrimônio ao longo do tempo. Para quem busca segurança e liquidez, o Tesouro Selic, título público atrelado à taxa básica de juros, pode ser uma opção vantajosa.

Mas quanto é possível acumular investindo R$ 500 por mês ao longo de 15 anos? As possibilidades são diversas, e tudo vai depender do tipo de investimento que você queira apostar. A EXAME te explica quanto pode render esse valor investimento no Tesouro Selic. Confira a seguir.

Quanto rende R$ 500 mensais no Tesouro Selic?

O Tesouro Selic acompanha a taxa Selic, definida pelo Banco Central, e tem rendimento diário, sempre acima da poupança. Supondo uma taxa de 10% ao ano e aportes mensais de R$ 500, o saldo acumulado após 15 anos seria de aproximadamente R$ 174 mil.

Esse valor considera os juros compostos e o reinvestimento dos rendimentos. O investidor terá contribuído com R$ 90 mil ao longo do período, e os outros R$ 84 mil virão dos rendimentos do próprio investimento.

Estratégia de investimento

Investir regularmente no Tesouro Selic é uma estratégia indicada para investidores conservadores, que priorizam segurança e liquidez. O título é recomendado para:

Quem busca um investimento de baixo risco;

Quem deseja criar uma reserva de emergência ;

; Quem quer evitar perdas com a inflação e obter rendimentos previsíveis.

Além disso, o Tesouro Selic permite resgates a qualquer momento, sem o risco de prejuízo por marcação a mercado, o que o torna uma alternativa mais segura para quem pode precisar do dinheiro antes do prazo final.

Tesouro Selic é mais rentável?

O Tesouro Selic supera a poupança, que rende apenas 70% da Selic quando a taxa está abaixo de 8,5% ao ano. Em cenários de juros elevados, a diferença de rentabilidade pode ser significativa. Atualmente, a taxa Selic está em 13,25% ao ano.

Também tende a ser mais vantajoso do que alguns CDBs de liquidez diária, que muitas vezes pagam menos de 100% do CDI, além de ter a segurança do governo federal.

Custos e tributação

O Tesouro Selic tem cobrança de Imposto de Renda sobre os rendimentos, seguindo a tabela regressiva:

22,5% para resgates em até 180 dias;

para resgates em até 180 dias; 20% entre 181 e 360 dias;

entre 181 e 360 dias; 17,5% entre 361 e 720 dias;

entre 361 e 720 dias; 15% para períodos acima de 720 dias.

Além disso, há a taxa de custódia da B3, de 0,2% ao ano, isenta para quem investe até R$ 10 mil. Apesar dos custos, o Tesouro Selic ainda apresenta ganhos superiores à poupança e a outros investimentos de baixo risco.

Vale a pena investir no Tesouro Selic?

Para quem busca um investimento seguro, com liquidez diária e rendimento previsível, o Tesouro Selic é uma escolha sólida. Ele se destaca como alternativa para reserva de emergência e para quem deseja acumular patrimônio de forma disciplinada. O segredo do sucesso financeiro está na disciplina e no tempo. Quanto mais cedo começar, maior será o impacto dos juros compostos no longo prazo.