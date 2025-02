Kepler Weber tem queda de 18,8% no lucro em 2024, mas aposta em safra recorde para crescer em 2025

A alta dos juros e o aumento dos custos dos insumos agrícolas impactaram negativamente os resultados da Kepler Weber, empresa especializada em silos e soluções de armazenagem. A companhia registrou um lucro líquido de R$ 199,2 milhões em 2024, uma queda de 18,8% em relação ao ano anterior —apesar do recuo, 2024 foi o segundo melhor ano da história da empresa.

No quarto trimestre de 2024, a empresa reportou lucro líquido de R$ 50,4 milhões, o que representou uma queda de 7,7 pontos percentuais na margem líquida em comparação ao mesmo período de 2023, conforme divulgado nesta quarta-feira, 26.

A receita líquida no trimestre foi de R$ 460,1 milhões, registrando uma queda de 8,4% em relação ao mesmo período de 2023. O EBITDA ajustado somou R$ 82,3 milhões, uma redução de 28,1%, com margem EBITDA de 17,9%, o que representou uma queda de 4,9 pontos percentuais em comparação ao 4T23.

O lucro líquido ajustado do trimestre foi de R$ 52,0 milhões, com uma margem líquida de 11,3%, uma redução de 5,1 pontos percentuais em relação ao 4T23. Apesar da desaceleração, a Kepler Weber manteve crescimento em alguns segmentos estratégicos.

A área de Negócio Internacional da companhia disparou 142,4% no 4T24, impulsionado pela forte demanda na América do Sul, especialmente no Paraguai e Uruguai.

O segmento de Reposição e Serviços também teve um bom desempenho, com alta de 8,5% devido a iniciativas de expansão e inovação, como o lançamento da KW Store — o segmento de Portos e Terminais cresceu 19,9%, embora tenha enfrentado uma queda de 62,3% no 4T24.

No acumulado de 2024, a receita líquida totalizou R$ 1,6 bilhão, com um crescimento de 6,3% em relação a 2023. O EBITDA ajustado de 2024 foi de R$ 334,8 milhões, com margem de 20,8%, apresentando um crescimento de 3,6% em relação ao ano anterior.

No entanto, o Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) foi de 34,2%, uma redução de 7,9 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, refletindo o aumento do capital investido.

Safra recorde no Brasil

Em comunicado aos investidores, a Kepler Weber afirmou que 2025 deve superar 2024, na esteira da estimativa de safra recorde no Brasil.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) projeta uma produção de 322,3 milhões de toneladas de grãos para a temporada 2024/25, o que exigirá, segundo a companhia, altos níveis de eficiência, por causa gargalos de armazenagem no país.

A companhia também destacou que seguirá focada na estratégia KW 2030, que prioriza a diversificação de receitas, inovação e expansão internacional.

"Toda a cadeia do agronegócio está focada em fazer mais com menos. Além dos ajustes realizados em 2024, nosso foco será otimizar ainda mais a eficiência dos nossos processos. Visualizamos um ano com sazonalidade para nosso segmento e um segundo semestre robusto e promissor”, disse o CEO, Bernardo Nogueira.