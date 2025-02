Quanto juntar para ter uma renda de R$ 100 mil por mês sem trabalhar

Para alcançar uma renda mensal de R$ 100 mil sem trabalhar, é necessário acumular um capital significativo, cujo valor varia conforme o tipo de investimento escolhido. Abaixo, analisamos três opções populares: poupança, Tesouro Selic e CDBs.

Poupança

A caderneta de poupança oferece um rendimento de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), totalizando aproximadamente 6,17% ao ano. Como a poupança é isenta de Imposto de Renda, todo o rendimento é líquido. Para calcular o montante necessário para gerar R$ 100 mil mensais:

Calcular o rendimento anual necessário: R$ 100.000 x 12 = R$ 1.200.000 por ano. Determinar o capital necessário: R$ 1.200.000 ÷ 0,0617 ≈ R$ 19.448.884.

Portanto, seria necessário investir aproximadamente R$ 19,45 milhões na poupança para obter uma renda mensal de R$ 100 mil.

Tesouro Selic

O Tesouro Selic é um título público que acompanha a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, atualmente em 13,25% ao ano. Considerando o Imposto de Renda de 15% para aplicações acima de dois anos, o rendimento líquido anual seria de aproximadamente 11,26%. Para calcular o capital necessário:

Calcular o rendimento anual necessário: R$ 100.000 x 12 = R$ 1.200.000 por ano. Determinar o capital necessário: R$ 1.200.000 ÷ 0,1126 ≈ R$ 10.656.436.

Assim, seria preciso investir cerca de R$ 10,66 milhões no Tesouro Selic para alcançar a renda desejada.

CDBs

Os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) podem oferecer taxas superiores ao Tesouro Selic, especialmente quando remuneram acima de 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Supondo um CDB que pague 120% do CDI, teríamos uma rentabilidade bruta de aproximadamente 15,90% ao ano. Após o desconto do Imposto de Renda de 15%, o rendimento líquido seria em torno de 13,52% ao ano. Para calcular o capital necessário:

Calcular o rendimento anual necessário: R$ 100.000 x 12 = R$ 1.200.000 por ano. Determinar o capital necessário: R$ 1.200.000 ÷ 0,1352 ≈ R$ 8.876.143.

Dessa forma, seria necessário investir aproximadamente R$ 8,88 milhões em um CDB que remunere 120% do CDI para obter uma renda mensal de R$ 100 mil.

Considerações finais

É importante notar que os valores mencionados são estimativas baseadas nas taxas atuais e podem variar conforme as condições econômicas e as características específicas de cada investimento. Além disso, fatores como inflação, mudanças na taxa Selic e riscos associados a cada aplicação devem ser considerados no planejamento financeiro