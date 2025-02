Tesouro Selic x Poupança: qual rende mais com R$ 50.000 por mês?

Investir no Tesouro Selic ou na poupança são opções populares para quem busca segurança e rentabilidade. Com um investimento de R$ 50.000, é importante entender qual dessas alternativas oferece o melhor retorno, especialmente considerando a taxa Selic atual de 13,25% ao ano.

Rentabilidade da Poupança

Quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR). Atualmente, com a Selic em 13,25%, a TR está próxima de zero, resultando em um rendimento anual de aproximadamente 6,17%. Isso equivale a cerca de 0,5% ao mês. Portanto, um investimento de R$ 50.000 na poupança geraria um retorno mensal de aproximadamente R$ 250. É importante notar que a poupança é isenta de Imposto de Renda.

Rentabilidade do Tesouro Selic

O Tesouro Selic é um título público cuja rentabilidade acompanha a taxa Selic. Com a Selic a 13,25% ao ano, a rentabilidade anual do Tesouro Selic é próxima desse percentual. Isso representa um rendimento mensal bruto de aproximadamente 1,04%. Assim, um investimento de R$ 50.000 renderia cerca de R$ 520 por mês. No entanto, é necessário considerar o Imposto de Renda, que varia conforme o prazo do investimento:

Até 180 dias : 22,5%

: 22,5% De 181 a 360 dias : 20%

: 20% De 361 a 720 dias : 17,5%

: 17,5% Acima de 720 dias: 15%

Supondo um investimento mantido por mais de 720 dias, a alíquota de IR seria de 15%. Portanto, o rendimento líquido mensal seria de aproximadamente R$ 442.

Comparação entre Tesouro Selic e Poupança

Considerando os cálculos acima, o Tesouro Selic apresenta uma rentabilidade líquida superior à da poupança. Enquanto a poupança oferece R$ 250 mensais isentos de IR, o Tesouro Selic proporciona cerca de R$ 442 mensais líquidos após a tributação. Além disso, o Tesouro Selic possui liquidez diária, permitindo resgates a qualquer momento, semelhante à poupança.

Conclusão

Para investidores que buscam maior rentabilidade sem abrir mão da segurança e da liquidez, o Tesouro Selic se mostra mais vantajoso em comparação à poupança, especialmente no cenário atual de Selic a 13,25% ao ano. No entanto, é fundamental avaliar o perfil do investidor, os objetivos financeiros e o horizonte de investimento antes de tomar uma decisão.