Nvidia tem lucro 80% maior na comparação anual

A Nvidia (NVDA) encerrou a temporada de balanços das "7 Magníficas" nesta quarta-feira, 26, após o fechamento do mercado nos Estados Unidos. A companhia relato lucros 80% maiores no quarto trimestre, na comparação anual, superando as expectativas dos analistas, emitindo uma orientação sólida para o primeiro trimestre.

A gigante dos chips relatou uma receita para o quarto trimestre encerrado em 26 de janeiro de 2025 de US$ 39,3 bilhões, aumento de 12% em relação ao trimestre anterior e aumento de 78% em relação ao ano anterior.

Para o trimestre, os lucros por ação diluída foram de US$ 0,89, um aumento de 14% em relação ao trimestre anterior e um aumento de 82% em relação ao ano anterior.

A ação da companhia subiu 3,67% no dia e vinha subindo mais de 1% no pós-mercado.

A empresa disse que espera uma receita do primeiro trimestre de US$ 43 bilhões, melhor do que os US$ 42,3 bilhões esperados. A receita da unidade de data center atingiu US$ 35,6 bilhões, contra expectativas de US$ 34 bilhões no trimestre.

Analistas consultados pela FactSet projetavam que a empresa registrasse US$ 38 bilhões em receita no trimestre encerrado em janeiro.

Receita 114% maior

Para o ano fiscal de 2025, a receita foi de US$ 130,5 bilhões, um aumento de 114% em relação ao ano anterior. Os lucros por ação diluída foram de US$ 2,94, um aumento de 147% em relação ao ano anterior.

“A demanda por Blackwell é incrível, pois a IA de raciocínio acrescenta outra lei de escala — aumentar a computação para treinamento torna os modelos mais inteligentes e aumentar a computação para pensamento longo torna a resposta mais inteligente”, disse Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA.

“Aumentamos com sucesso a produção em grande escala de supercomputadores Blackwell AI, alcançando bilhões de dólares em vendas no primeiro trimestre. A IA está avançando na velocidade da luz, pois a IA de agente e a IA física preparam o cenário para a próxima onda de IA para revolucionar as maiores indústrias.”

Vai ser o segundo ano consecutivo em que as vendas da Nvidia mais do que dobram. O crescimento acelerado reflete a forte demanda por suas unidades de processamento gráfico (GPUs) voltadas para data centers, essenciais para o desenvolvimento e a operação de sistemas de inteligência artificial, como o ChatGPT, da OpenAI.

Nos últimos dois anos, as ações da empresa valorizaram 478%, tornando a Nvidia a companhia de maior valor de mercado dos Estados Unidos em alguns momentos. O valor da empresa chegou a ultrapassar US$ 3 trilhões, colocando-a entre as gigantes da tecnologia que mais se beneficiam da revolução da inteligência artificial.

Concorrência

A recente queda no preço das ações da Nvidia foi impulsionada pelo avanço da DeepSeek, que desenvolveu um modelo de inteligência artificial menos dependente de GPUs avançadas. No entanto, especialistas sugerem que essa preocupação pode ser exagerada. O analista Matt Britzman, da Hargreaves Lansdown, aponta que a redução nos custos de computação pode, na verdade, ampliar a adoção de IA e, consequentemente, a demanda pelos produtos da Nvidia.

A ascensão da DeepSeek também movimentou as ações de tecnologia. O Hang Seng Tech Index, que reúne as 30 maiores empresas de tecnologia de Hong Kong, subiu quase 33% desde janeiro. O avanço da China no setor de IA tem atraído interesse global, impulsionado por um esforço interno para reduzir a dependência de chips da Nvidia.

Os controles de exportação dos EUA sobre semicondutores avançados aceleraram esse movimento. Empresas como Huawei, Alibaba e SMIC estão desenvolvendo alternativas domésticas para GPUs de alto desempenho. O apoio do governo chinês a empresas privadas também fortaleceu o setor, com o presidente Xi Jinping incentivando diretamente gigantes como Alibaba e Tencent.

Os investidores estarão atentos ao lançamento da nova geração de chips da Nvidia, a linha Blackwell. A companhia já enfrentou restrições de fornecimento no último trimestre, e qualquer sinal de dificuldades pode afetar suas margens de lucro.

Além disso, as margens da empresa estarão sob os holofotes. Os custos ligados ao desenvolvimento da Blackwell podem pressionar as margens brutas, e qualquer valor abaixo dos 73,5% projetados pode gerar reações negativas do mercado.