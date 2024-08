Data centers e IA levam os EUA ao maior volume de energia desde 2003

Os produtores de energia nos EUA aumentaram a capacidade de geração no primeiro semestre para o maior volume em mais de duas décadas. O objetivo é ajudar a atender à crescente demanda por eletricidade impulsionada por data centers e inteligência artificial.

De acordo com a Bloomberg, geração de eletricidade aumentou em 20,2 gigawatts entre janeiro e junho, disse a Agência de Informação de Energia em um comunicado na segunda-feira. É o maior ganho registrado para esse período desde 2003. Esses acréscimos vistos no primeiro semestre foram 21% maiores do que o mesmo período de 2023 e devem mais que dobrar para 42,6 gigawatts até o final do ano.

A energia solar deve ser responsável por quase 60% da capacidade planejada para o resto do ano. Apenas essa matriz energética deve ser responsável por 37 gigawatts somente em 2024, o que seria um recorde em qualquer ano, de acordo com a agência.

O aumento na demanda de energia dos data centers e o impulso em direção à eletrificação de veículos, por exemplo, aumentaram a necessidade de mais geração de energia. A maior parte desse fornecimento deve vir de fontes de energia sem carbono, incluindo energia solar e armazenamento de bateria, segundo a Bloomberg.

As crescentes demandas por energia, no entanto, também desaceleraram a "aposentadoria" de usinas de energia a carvão e a gás. O ritmo de não utilização desse tipo de energia, caiu 45% no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado