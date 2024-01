Bancos em NY cortam pevisões de preço do petróleo para 2024

O mercado de petróleo começa o ano com uma mensagem preocupante de Wall Street. O Morgan Stanley reduziu as previsões para os preços do petróleo tipo Brent este ano em cerca de 9%, para perto de US$ 77 o barril na quarta-feira, 3 – o que implica muito pouco potencial de valorização em relação aos níveis atuais. Na Europa, o UBS também rebaixou sua perspectiva, algumas semanas depois que o Goldman Sachs fez mesmo.

Os analistas esperam que a oferta crescente proveniente de fora do cartel da OPEP, liderada por exploradores de xisto dos Estados Unidos, será suficiente para atender ao crescimento da demanda global de petróleo, que deverá abrandar acentuadamente este ano à medida que a recuperação pós-pandemia perde força. Os futuros do Brent foram negociados perto de US$ 79 o barril nesta quinta-feira, 4, depois de seu primeiro declínio anual desde 2020.

“Olhando para o futuro, esperamos um equilíbrio relativamente precário em 2024”, disse Martijn Rats, estrategista global de petróleo do Morgan Stanley, em relatório. “Apesar do baixo investimento na capacidade de produção nos últimos anos, o crescimento da oferta fora da OPEP deverá, no entanto, permanecer forte.”

Entre os cinco grandes bancos de Wall Street, apenas o Bank of America (BofA) antecipa agora ganhos significativos este ano, prevendo uma média de US$ 90 para o barril. O Citigroup continua sendo o mais pessimista, prevendo cerca de US$ 75 o barril. Uma média das cinco projeções anuais chega a cerca de US$ 81.

