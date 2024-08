Banco PAN tem lucro de R$ 211 milhões no 2º tri, alta de 11%

O Banco PAN (BPAN4) teve lucro líquido ajustado de R$ 211 milhões no segundo trimestre de 2024, alta de 11% em 12 meses. Frente ao trimestre anterior, o lucro do PAN recuou 2,7%.

A instituição, controlada pelo BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), apresentou um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) de 11,7%. Foi uma alta de 0,5 ponto percentual (p.p.) frente ao segundo trimestre do ano passado. Na comparação trimestral, no entanto, houve uma baixa de 0,4 p.p..

“Os resultados do PAN no segundo trimestre refletem o nosso crescimento consistente, com forte originação, aumento da carteira de crédito, manutenção de margens robustas e inadimplência controlada”, afirmou Carlos Eduardo Guimarães, CEO do Banco PAN, em nota divulgada nesta quarta-feira, 7, junto ao resultado.

Carteira de crédito e inadimplência

A carteira de crédito do banco somou R$ 49,2 bilhões, avanço de 29% em base anual e de 7% em três meses. A maior parte do portfólio vem das operações de veículos (54%), seguidas de 40% em consignado e antecipação de FGTS. As operações sem garantias – cartão de crédito e crédito pessoal – representam o restante da carteira.

No trimestre, a inadimplência longa, com créditos vencidos acima de 90 dias, ficou estável em 6,9%. O indicador curto, entre 15 e 90 dias, fechou o trimestre em 8,9%, queda de 0,7 p.p..

Já a receita de serviços fechou o primeiro trimestre em R$ 398 milhões, avanço de 41% em relação ao mesmo período do ano passado. O volume transacionado, por sua vez, foi de R$ 30 bilhões – aumento de 37% na comparação anual.

Número de clientes

O PAN alcançou 30,1 milhões de clientes ao final do primeiro trimestre, alta de 11% em 12 meses.

A base com exposição ao crédito – considerando o portfólio de consignado, veículos, antecipação do FGTS, empréstimo pessoal, cartão e car equity – alcançou 15,4 milhões, crescimento de 16% na comparação anual.