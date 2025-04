Goldman Sachs corta projeção para bolsas europeias diante das tarifas dos EUA

Contrariando o otimismo do mercado, o banco Goldman Sachs reduziu sua projeção para o índice europeu Stoxx 600 diante da expectativa de tarifas mais altas dos Estados Unidos sobre a Europa.

A nova estimativa para três meses caiu de 560 para 510 pontos, um recuo de 4,5% em relação ao valor de fechamento da última segunda-feira, 31.

A decisão reflete não apenas o impacto das tarifas que Donald Trump deve detalhar na quarta-feira, 2, mas também previsões mais fracas para o crescimento econômico dos EUA e da Europa.

Segundo a estrategista Sharon Bell, recessões costumam vir acompanhadas de correções no mercado acionário.

"Embora o mercado europeu tenha se mostrado resiliente neste período de desempenho mais fraco dos índices americanos, historicamente as correções europeias estão fortemente ligadas às quedas nos mercados dos EUA”, escreveu Bell.

A visão do Goldman contrasta com o otimismo recente do mercado sobre as ações da região, impulsionado por expectativas de maior gasto fiscal, um possível cessar-fogo na Ucrânia e um cenário político mais estável.

Já as previsões para os EUA são mais pessimistas, com analistas alertando para o impacto das tarifas sobre importação, com o próprio Goldman cortando sua meta para o S&P 500 pela segunda vez no mês.

Apesar do corte nas projeções, o banco ainda prevê que o índice europeu atinja um novo recorde em 12 meses, com os impactos das tarifas sendo parcialmente compensados por juros mais baixos e mais investimentos em defesa e infraestrutura.