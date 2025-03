Pós-balanço, Gol (GOLL4) aumenta projeção de Ebitda e receita para 2025

A Gol (GOLL4) divulgou nesta sexta-feira, 28, uma projeção de um Ebitda para 2025 recorrente entre R$ 5,7 bilhões e R$ 5,9 bilhões neste ano — um número maior que a previsão anterior, de R$ 5,5 bilhões.

A nova previsão é que a receita líquida total fique entre R$ 22,1 bilhões e R$ 22,7 bilhões no ano, o que na prática dá amplitude ao guidance anterior, que cravava os R$ 22,1 bilhões. Os avanços são operacionais, já que os consideram uma taxa de câmbio média do dólar de R$ 6,04, a mesma já levada em conta nos números anteriores.

A melhora das projeções para 2025 veio depois da divulgação do balanço do quarto trimestre, na manhã de hoje. A receita líquida total em 2024 foi de R$ 19 bilhões. Um aumento de 1,9% em relação a 2023, que registrou R$ 18,8 bilhões. Na base anual, o aumento foi de 9,5%. Em 2024, a receita foi de R$ 5,5 bilhões e em 2023 foi de R$ 5 bilhões.

A companhia registrou um prejuízo no quarto trimestre de 2024 de R$ 5,1 bilhões, um avanço de 21% em relação ao mesmo período de 2023, que registrou R$ 1,1 bilhão. Na base anual, o prejuízo de 2024 foi de R$ 6,1 bilhões, uma alta de 19,6% que registrou R$1,2 milhões.

Em relação ao Ebitda, a Gol relatou um avanço de 17,2%. No quarto trimestre de 2024 foi de R$ 1,9 bilhão e no mesmo período de 2023 foi de R$ 1,6 bilhão. Na base anual, a companhia registrou uma alta de 4,1%. Em 2024, o Ebitda foi de R$ 5,2 bilhões e 2023 foi de R$ 5 bilhões.

O serviço de transporte de cargas e encomendas da Gol, a Gollog, registrou R$ 1,3 bilhão em 2024 em faturamento anual, pela primeira vez na história, a empresa superou a marca de R$ 1 bilhão. Foi um crescimento de 32% em relação a 2023, atingindo as metas ambiciosas do seu plano de negócios definidas em 2022.

Em 2024, o serviço transportou 2,9 milhões de pacotes. A unidade conta com 58 terminais de carga (TECAs) e 60 lojas, totalizando mais de 4 mil cidades atendidas, que fortalecem a infraestrutura e permitem atender pontos estratégicos de todo o Brasil

A Gol também destaca um aumento de 2,5% na receita operacional dividida pelo total de assentos-quilômetro oferecidos (RASK) no mesmo período. Também elevou o faturamento do programa de fidelidade da Smiles, que seguiu em crescimento no quarto trimestre de 2024, com 4,5% de aumento em comparação com o trimestre anterior, e encerrou o ano com um aumento de 6,5% em relação a 2023.

O aumento da capacidade ao longo de 2024 ocorreu devido à introdução de novas rotas, como entre São Paulo (CGH) e Porto Alegre (POA), a abertura de quatro novas bases internacionais (Cancún, Aruba, Costa Rica, Bogotá) e uma nova base doméstica (São José dos Campos). O retorno dos voos para Porto Alegre (POA), em outubro, também garantiu aumento de capacidade no quarto trimestre.

A GOL encerra o ano com uma malha maior e com uma frota operacional mais ampla, 114 aeronaves, sete a mais que o último trimestre de 2023. Esse incremento de aeronaves na frota operacional foi resultado dos esforços de reestruturação do Chapter 11 e das negociações estratégicas com os lessores para sustentar o crescimento e garantir a operação eficiente da companhia para construir as bases para a performance da GOL em 2025 e seu plano de longo prazo.

O crescimento da capacidade também se deve ao marco de 50 aeronaves MAX-8 no 4T24 com a aeronave PS-GOL, e encerrou o ano com uma frota de 52 MAX-8.