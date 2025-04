Banco da Inglaterra vê ameaça à estabilidade global com avanço das tarifas

O Banco da Inglaterra (BoE) fez um alerta sobre os riscos da guerra tarifária para os mercados do mundo todo.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 9, a instituição afirmou que a nova rodada de tarifas anunciada pelos Estados Unidos ameaça a estabilidade do sistema financeiro global.

Segundo o Comitê de Política Financeira do BoE, a elevação das tarifas tende a desacelerar o crescimento econômico. “A probabilidade de eventos adversos, bem como a gravidade potencial de seus impactos, aumentou”, destacou o comitê.

Desde o anúncio feito por Donald Trump no dia 2 de abril, vários ativos têm registrado quedas significativas, em especial, os títulos do Tesouro americano. Apesar dessa queda, o comitê afirma que os mercados seguem operando de forma ordenada, mas "o risco de novas correções permanece elevado".

O comitê do BoE também chamou atenção para os riscos de um ambiente internacional menos cooperativo, o que pode enfraquecer a resiliência do sistema financeiro. Para o grupo, as relações entre as grandes economias estão hoje mais tensionadas em comparação com períodos de crise anteriores, como a crise financeira de 2008 e a pandemia de Covid-19.

Ao longo do ano passado, o banco já vinha alertando que os investidores estavam subestimando o impacto das mudanças geopolíticas no valor dos ativos financeiros.

O banco também reforçou sua preocupação com a estratégia de hedge funds em mercados considerados centrais, como o de títulos públicos, que utilizam altos níveis de alavancagem. Essas estratégias, segundo o comitê, podem amplificar choques de preço e gerar efeitos sistêmicos caso sejam abandonadas de forma abrupta.

Outro ponto de atenção para o banco é o impacto que uma eventual desaceleração global poderia ter sobre os investimentos em private equity. O banco informou que continuará monitorando estratégias de negociação que possam intensificar momentos de estresse, além de acompanhar a concentração e o nível de alavancagem nesses mercados.

Na avaliação do BoE, o sistema financeiro britânico está preparado para enfrentar esse novo cenário global mais instável. A instituição afirmou que os bancos do Reino Unido possuem capital e liquidez suficientes para continuar emprestando a empresas e famílias, “mesmo que as condições econômicas e financeiras piorem substancialmente”.