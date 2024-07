Atentado contra Trump, cessar-fogo em Gaza, balanços e PIB da China: o que move o mercado

Os mercados internacionais abriram mistos na manhã desta segunda-feira, 15. Nos Estados Unidos, os índices futuros operam em alta com investidores avaliando o impacto da tentativa de assassinato de Donald Trump. Na Ásia, as bolsas encerraram o dia sem direção única, enquanto os agentes avaliavam os dados do Produto Interno Bruto (PIB) da China frustrante. Por aqui, o Ibovespa futuro sobe, também repercutindo o atentado nos EUA.

Na Europa, as bolsas abriram que queda após resultados corporativos fracos. Em Londres, a empresa de artigos de luxo Burberry (LON: BRBY) tombava quase 16% em Londres após alertar sobre seu fraco desempenho no primeiro semestre, interromper o pagamento de dividendos e anunciar um novo CEO, refletindo em uma queda também paras as gigantes francesas do ramo de luxo LVMH (EPA: MC) e Kering (EPA: KER), em Paris.

Atentado contra Trump

Todos os olhares se voltam nesta segunda para os desdobramentos do atentado contra o ex-presidente Donald Trump. O republicado foi ferido na orelha na tarde de sábado, 13, após um ataque a tiros durante um comício em Butler, na Pensilvânia.

O atirador foi identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, que foi morto pela equipe de franco-atiradores da segurança do evento. Além de Trump, outras duas pessoas foram gravemente feridas e uma morta - o espectador Corey Comperatore. Trump foi levado na ocasião para o hospital e já se recupera. No domingo, 14, chegou à cidade de Milwaukee, em Wisconsin, para a Convenção Republicana.

O mercado, em um primeiro momento, amplia as chances de Trump voltar à Casa Branca, o que também reduz a incerteza sobre o processo eleitoral que estava abalado após a performance negativa do concorrente, Joe Biden, no debate, e confusões de contexto em discursos na semana passada. Com isso, o pré-mercado americano sobe na manhã desta segunda.

Investidores também acompanham o início da Convenção Republicana em Milwaukee, em Wisconsin, além do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Jerome Powell, em evento hoje. O interesse do mercado é ganhar mais dicas de Powell sobre o rumo dos juros americanos.

Cessar-fogo em Gaza

O mercado também está de olho no preço do petróleo nesta segunda-feira. Durante o fim de semana, Israel voltou a bombardear a Faixa de Gaza, matando 92 palestinos no sábado no campo de deslocados de al-Mawasi, sul do território, perto de Khan Yunis, e 20 pessoas no campo de al-Shati na Cidade de Gaza, no norte.

Com isso, o grupo fundamentalista palestino parece abandonar temporariamente as negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Segundo o jornal O Globo, o movimento "está disposto a retomar as negociações quando Israel demonstrar seriedade para concluir um acordo de cessar-fogo" e sobre a libertação dos reféns em Gaza, em troca de presos palestinos detidos em Israel, afirmou uma fonte do Hamas.

Às 8h05, o petróleo da referência WTI caía 0,12%, enquanto do tipo Brent recuava 0,08%.

Balanços

No radar corporativo, Goldman Sachs (GSGI34) e BlackRock (BLAK34) reportam seus resultados do segundo trimestre de 2024 nesta segunda-feira. Na terça-feira, 16, é a vez do Bank of America (BOAC34) e do Morgan Stanley (MSBR34). Já na quinta-feira, 18, Netflix (NFLX34) divulga seus balanços.

Agenda de indicadores

De olho na agenda de indicadores, o Banco Central (BC) divulgou, às 8h30, o Boletim Focus. Já às 9h, o BC divulga o Índice de Atividade Econômica do Brasil (IBC-Br) de maio, conhecido como a prévia do Produto Interno Bruto (PIB).

O Boletim Focus desta semana, pela primeira vez após nove semanas de altas, reduziu a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024 de 4,02% para 4%. Já o IPCA para 2025 subiu de 3,88% para 3,90% - é a décima revisão consecutiva para cima. A inflação para 2026 e 2027 se manteve em 3,60% e 3,50%, respectivamente.

O BC também manteve a Selic em 10,50% (2024), 9,50% (2025), e 9% (2026 e 2027). A estimativa de 2024 para o PIB foi a única mudança entre os anos, subindo de 2,10% para 2,11%. Já a de 2025, 2026 e 2027 se mantiveram em 1,97%, 2% e 2%, respectivamente. As projeções do câmbio para 2024, por sua vez, subiram de R$ 5,20 para R$ 5,22. Já as de 2025 e 2026 se mantiveram em R$ 5,20 cada, enquanto a de 2027 subiu para R$ 5,21.

China

Em meio a reunião do Partido Comunista da China, que começou nesta segunda-feira e tem previsão para durar quatro dias, o país asiático reportou um crescimento aquém do esperado. O Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) divulgou que o PIB chinês cresceu 4,7% no segundo trimestre de 2024 na comparação anual, enquanto a previsão era de +5,1%. Segundo o ING, a China precisará gastar mais para conseguir atingir a meta de crescimento de 5% do PIB ao final de 2024.

Ainda segundo dados do NBS, as vendas de novas moradias na China em valor sofreram um tombo de 26,9% entre janeiro e junho, se comparado com igual período do ano passado. O resultado, porém, indica uma leve melhora no mercado imobiliário chinês em relação à queda de 30,5% nas vendas observada entre janeiro e maio. Já a produção industrial da China subiu 5,3% em junho, superando as estimativas de +5%. Entretanto, as vendas no varejo cresceram 2%, bem abaixo do esperado de +3,2%.