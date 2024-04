Após boom histórico, ações da Nvidia caem 10%; o que está acontecendo?

A Nvidia, gigante da fabricação de chips, entrou no chamado "território de correção", com suas ações agora em queda de 10% em relação ao seu mais recente recorde histórico de fechamento. As informações são da CNBC.

A empresa, que fabrica unidades de processamento gráfico - ou GPUs - tem sido uma das principais beneficiárias do boom da inteligência artificial, que aumentou a demanda por seus chips.

O desempenho financeiro da empresa foi excelente no ano passado. Ela relatou um salto de 486% no lucro por ação diluída no último trimestre, citando a enorme demanda por chips.

No entanto, as ações ficaram sob pressão nas últimas duas semanas, caindo 10% em relação ao seu último recorde histórico de fechamento, de US$ 950 cada, atingido em 25 de março. A ação fechou ao preço de $ 853.54 na terça-feira, queda de 2% na sessão. As ações da Nvidia caíram menos de 1% nas negociações pré-mercado dos EUA nesta quarta-feira.

O motivo exato da queda não ficou claro. Os investidores podem estar aproveitando seus lucros com as ações depois de um grande ganho de mais de 200% nos últimos 12 meses.

Uma outra explicação pode ter vindo da própria concorrência. Na terça-feira, a Intel, rival da Nvidia, apresentou seu novo chip de IA chamado Gaudi 3.

A Intel disse que o novo chip é duas vezes mais eficiente em termos de energia do que a GPU H100 da Nvidia - a placa gráfica mais avançada da empresa - e pode executar modelos de IA 1½ vezes mais rápido do que a GPU da Nvidia.