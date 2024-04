Agradeça ao ChatGPT: semana de 4 dias no trabalho pode acontecer graças à inteligência artificial

O bilionário e dono do time de beisebol New York Mets, Steve Cohen, afirmou que a semana de quatro dias úteis está no horizonte para negócios norte-americanos. Na quarta-feira, Cohen sugeriu que o progresso da inteligência artificial acelerará esse processo nos Estados Unidos.

"A minha crença é de que a semana útil de quatro dias está vindo", disse o bilionário à CNBC. Segundo ele, entre o advento da inteligência artificial e a ideia de que funcionários não são tão produtivos às sextas-feiras, trata-se de um desenrolar natural das coisas.

A ideia é que semanas mais curtas aumentem a satisfação geral com o emprego, reverberando na qualidade do trabalho e consequentemente na produtividade. Não se trata de trabalhar menos, mas de condensar as horas de trabalho em menos dias. Em março, o senador Bernie Sanders revelou projetos legislativos que introduzirão essa semana mais curta ao país norte-americano. A medida também busca reduzir as horas semanas de 40 para 32 sem diminuições no pagamento. De acordo com Sanders, esse projeto não é uma ideia radical.

No entanto, trata-se de uma ideia controversa. Legisladores republicanos estão reagindo negativamente à medida, argumentando que ela prejudicaria negócios pequenos ao exacerbar reduções na mão-de-obra.

A pandemia da Covid-19 trouxe à tona conversas e debates acerca de semanas de trabalho mais curtas conforme cresceu a importância dada à flexibilização do trabalho. Em fevereiro deste ano, por exemplo, a Alemanha se tornou o mais novo país a testar o projeto. Em solo alemão, 45 empresas adotaram a semana útil de quatro dias, em uma tentativa de experimentar a ideia.

Agora, resta esperar para ver quais serão os efeitos de uma semana de trabalho mais curta. Ao que tudo indica, trata-se de uma medida polêmica, mas que pode ser importante para a flexibilização do emprego como o conhecemos.