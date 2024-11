Quem se aposentou a partir de junho pelo INSS vai receber 13º salário em cota única neste mês

Uma parte dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receberá o valor do pagamento em cota única. Isso vale para quem obteve direito à aposentadoria ou pensão a partir de junho. Para essas pessoas, o pagamento será feito a partir do dia 25 deste mês e seguirá até 6 de dezembro. As duas parcelas do 13º salário da maioria dos aposentados e pensionistas já foram pagas.

O cronograma de pagamento do INSS prioriza aqueles que recebem até um salário mínimo, no valor de R$ 1.412. Estes recebem entre os últimos cinco dias úteis do mês vigente e os cinco primeiros do mês subsequente. Em seguida, o instituto processa os pagamentos para aqueles com benefícios de valores mais altos, acima do piso nacional. Esse grupo recebem nos cinco primeiros dias do mês seguinte. De acordo com informações publicadas, é esperado que sejam realizados 1,7 milhão de pagamentos, para mais de um milhão de beneficiários, já que algumas pessoas podem ter direito a mais de um benefício, com um impacto de R$ 1,3 bilhão aos cofres públicos. A antecipação do 13º salário para os segurados do INSS tem sido uma prática desde 2020, inicialmente instituída como resposta à pandemia de Covid-19. Tanto em 2022 quanto em 2023, os valores foram adiantados e pagos em maio e junho, e não nas datas tradicionais de agosto e dezembro. Como consultar o extrato A consulta ao extrato de pagamento pode ser feita tanto pelo aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, quanto pelo site gov.br/meuinss. Quem não tiver acesso à internet pode consultar a liberação do 13º salário pelo telefone 135. Nesse caso, é necessário informar o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e confirmar alguns dados ao atendente antes de fazer a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.