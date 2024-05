Análise de Magda para comando da Petrobras, arrecadação federal e falas do Fed: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam majoritariamente em queda nesta terça-feira, 21. Na Europa, o mercado abriu o dia em desvalorização à medida que persistem incertezas sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos. Na Ásia, as bolsas fecharam em baixa, uma vez que o recente entusiasmo com medidas de estímulos para o setor imobiliário chinês perdeu força. Já nos EUA, os índices futuros operam mistos, à espera de novas falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central americano). Por aqui, de olho na Petrobras (PETR4), o Ibovespa futuro cai.

Nova presidência da Petrobras

O Comitê de Pessoas (Cope) da Petrobras (PETR4) analisa, nesta terça-feira, 21, a indicação de Magda Chambriard para a presidência da petroleira. O órgão deve dar um parecer sobre a indicação, que será analisada na sexta-feira, 24, pelo Conselho de Administração da companhia.

Magda, que é ex-funcionária da estatal e ex-diretora geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP), foi indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após demitir Jean Paul Prates, até então o presidente da Petroleira.

A indicação já foi analisada pelas áreas de integridade e de recursos humanos da companhia. Agora, o Cope, que é formado por dois membros do Conselho de Administração, Marcelo Gasparino, que representa os minoritários, e Renato Galuppo, que representa a União, irá analisar.

Há ainda três outros membros externos, Maurício Renato de Souza, chefe de gabinete do ministro Alexandre Silveira na pasta de Minas e Energia (MME), Arthur Cerqueira Valério, ex-consultor Jurídico do MME, e Fábio Veras de Souza, ex-presidente do Conselho de Tecnologia e Inovação da Fiemg, que fazem parte do comitê.

Arrecadação do Brasil

Em dia de agenda internacional de indicadores mais esvaziada, as atenções se voltam para a arrecadação no Brasil em abril. A estimativa do Bradesco é de receitas na casa dos R$ 229 bilhões. Em março, o país arrecadou R$ 190,611 bilhões, um recorde mensal, com alta real (já descontada a inflação) de 7,22% sobre o resultado de igual período do ano passado de R$ 171,056 bilhões. O resultado mostrou um mês forte, mas abaixo das projeções. O indicador de abril está previsto para sair às 10h30.

Falas de dirigentes do Fed

Outra questão que está no radar do mercado hoje são as declarações dos dirigentes do Fed. Ontem, falas de autoridades como Raphael Bostic, do Fed de Atlanta, e Michael Barr, vice-presidente de supervisão, indicaram que ainda há uma preocupação constante com a inflação, apesar dos últimos números terem mostrado um abrandamento no aumento dos preços.

Nesta terça, Thomas Barkin, presidente do Fed de Richmond, fará um discurso às 10h (horário de Brasília). No mesmo horário, Christopher Waller, diretor do Fed, também se pronunciará. Logo depois, às 10h05, John Williams, presidente do Fed de Nova York, falará. Às 10h10, Raphael Bostic, presidente do Fed de Atlanta, discursará na abertura de um evento. Finalmente, às 20h, Bostic participará de um evento ao lado de Loretta Mester (do Fed de Cleveland) e Susan Collins (do Fed de Boston).

Essas declarações são acompanhadas de perto pelos investidores, que buscam pistas sobre o futuro das taxas de juros nos Estados Unidos. Na semana passada, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) foi menor do que o esperado, reacendendo a esperança de que os juros possam ser reduzidos mais cedo do que se previa.