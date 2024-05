Indicação de Magda Chambriard à Petrobras será analisada nesta terça-feira

A indicação de Magda Chambriard para a presidência da Petrobras começa a ser analisada nesta terça-feira, 21, pelo Comitê de Pessoas (Cope) da petroleira. O órgão deve dar um parecer para subsidiar a decisão do Conselho de Administração, que deve acontecer na sexta-feira.

Foz do Amazonas, refino e transição energética: o que Magda Chambriard disse ontem a investidores

O nome de Magda, que foi indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já passou pela análise das áreas de integridade e de recursos humanos da Petrobras. Ex-funcionária da estatal e ex-diretora geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP), ela foi indicada para comandar a empresa no lugar de Jean Paul Prates, demitido por Lula na semana passada.

O Cope é formado por dois membros do Conselho de Administração, Marcelo Gasparino, que representa os minoritários, e Renato Galuppo, que representa a União. Há ainda três outros membros externos, que são Maurício Renato de Souza, chefe de gabinete do ministro Alexandre Silveira na pasta de Minas e Energia (MME), Arthur Cerqueira Valério, ex-consultor Jurídico do MME, e Fábio Veras de Souza, ex-presidente do Conselho de Tecnologia e Inovação da Fiemg.

A chegada de Magda marca o sexto mandato de um presidente da Petrobras em pouco mais de três anos. Na época do governo de Jair Bolsonaro, havia uma tentativa de combater o aumento do preço dos combustíveis. Agora, o pano de fundo é outro: a gestão financeira da estatal, que deixou de pagar os dividendos extraordinários no último balanço.