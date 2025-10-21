Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Dos bilhões aos centavos: entenda como a Ambipar chegou à recuperação judicial

Em pouco mais de cinco anos listada na bolsa, a companhia foi de uma valorização de 700% em um ano a 'penny stock', rodeada por incógnitas

A Ambipar chegou a ser uma das 40 mais valiosas da B3 (Ambipar/Divulgação)

A Ambipar chegou a ser uma das 40 mais valiosas da B3 (Ambipar/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 11h18.

Última atualização em 21 de outubro de 2025 às 12h11.

A Ambipar (AMBP3) estreou no bolsa em plena pandemia, época em que os juros baixos contribuíram com a maior procura por investimentos em renda variável e outras dezenas companhias também se listaram na B3. Levantou mais de R$ 1 bilhão em seu IPO e realizou uma série de aquisições em um curto intervalo de tempo: foram mais de 40. Em 2023, a companhia também listou uma subsidiária na Bolsa de Nova York, a Ambipar Response, especializada em gerenciamento de crises ambientais. Dali a dois anos a companhia entraria com pedido de recuperação judicial, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

O excesso de prosperidade da Ambipar já vinha chamando a atenção dos reguladores. No ano passado, o papel AMBP3 passou por diversos spikes de preço, multiplicando de valor em questão de dias.

No ano passado, a ação acumulou alta de 730% e ficou entre as 40 mais valiosas da bolsa brasileira. Em mais de uma ocasião, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) questionou a oscilação atípica do papel e ouviu, da empresa, que não havia nada de relevante que pudesse justificar as variações.

Nada além do que já era público. O CEO da empresa, Tércio Borlenghi Junior, e a gestora Trustee, de Nelson Tanure, aumentaram participação no capital social da empresa no ano passado. Borlenghi já tinha mais de 70% das ações e o free float, percentual em circulação de mercado, já era menor que 20%. Isso quase levou a uma retirada da empresa da bolsa, mas a Ambipar acabou dispensada pela CVM de fazer uma OPA.

2025 começou no escuro

Diante da disparada de preços que levou a B3 a colocar AMBP3 em leilão por diversas vezes, casas de análise abandonaram a cobertura do papel e a Ambipar entrou em 2025 tomada por imprevisibilidade do ponto de vista do mercado. Mas sendo uma companhia aberta, seus principais números são públicos, e a dívida da companhia não parava de crescer, como mostravam os balanços. Ultrapassou os R$ 10 bilhões, num cenário de Selic a 15%.

Em 25 de setembro, a companhia obteve, na Justiça, a aprovação de uma tutela cautelar antecedente, medida que visa protegê-la de possíveis credores. A empresa informou que a medida foi motivada pelos “impactos financeiros negativos” decorrentes de operações com derivativos ligados aos green bonds (títulos verdes, em português) emitidos pelo grupo.

Na petição enviada à Justiça do Rio, a Ambipar afirmava que entrou com processo por não concordar com a cobrança de chamadas de margem em contratos de derivativos em empréstimos firmados com o Deutsche Bank, que teriam chegado a mais de R$ 200 milhões nos dias que antecederam o pedido da tutela cautelar.

Onde está o caixa?

Em tese, porém, a companhia teria liquidez para arcar com essas retiradas e questionar o pagamento na Justiça. Ou, ao menos, para convencer o restante dos credores de que se tratava de uma situação pontual.

Ao fim de junho, a liquidez da Ambipar era abundante: quase R$ 5 bilhões em disponibilidades, dos quais R$ 2,6 bilhões em caixa ou outras aplicações de resgate imediato e mais R$ 2,1 bilhões num fundo de direito creditório (FIDC) com resgate entre 30 e 60 dias.

A medida extrema tomada pela companhia reforçou uma dúvida que vinha pairando sobre o mercado e os credores: onde está o dinheiro da companhia?

Havia pouca transparência sobre o  FDIC bilionário e o que ele financia, pois apenas uma linha nas notas explicativas comunicava sua existência. Nada consta sobre o instrumento no formulário de referência, o raio X corporativo que precisa ser entregue e mantido atualizado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Menos de um mês após a tutela cautelar, ainda sem conseguir esclarecer esses pontos, a Ambipar, entrou em recuperação judicial, com uma dívida de R$ 10,7 bilhões.

As ações da empresa viraram pó e agora são negociada a menos de R$ 0,50. Do top 40 das empresas mais valiosas da bolsa, a companhia, hoje, vale menos de R$ 1 bilhão.

Acompanhe tudo sobre:AmbiparAçõesRecuperação Judicial
Próximo

Mais de Invest

Ibovespa opera em queda com Vale e Ambipar no radar

Warner recebe novas ofertas de aquisição, diz site; ações sobem cerca de 12%

O que fez a Apple bater recorde de preço na bolsa e ultrapassar a Microsoft em valor de mercado

Embraer (EMBR3) bate recorde e pedidos acumulam US$ 31,3 bilhões no 3º trim.

Mais na Exame

Apresentado por Escola de Negócios Saint Paul

Aluno de 17 anos do Dante cria robô que pode agilizar resgates em incêndios urbanos usando IA

Mercados

Ibovespa opera em queda com Vale e Ambipar no radar

Mercado Imobiliário

Salão de festas de Trump na Casa Branca tem arquiteto católico e construtora centenária: veja fotos

Future of Money

SpaceX movimenta R$ 1,4 bilhão em bitcoin e gera apreensão no mercado