Investidores retiraram US$ 7 bilhões de fundos globais de ações; entenda

Os fundos de ações globais registraram na última semana o maior volume de resgates desde dezembro refletindo a crescente aversão ao risco dos investidores diante da escalada das tensões no Irã e de seus impactos sobre o mercado de energia ao redor do mundo.

Dados da LSEG Lipper compilados pela Reuters indicam que investidores retiraram cerca de US$ 7,05 bilhões de fundos globais de ações na semana encerrada em 11 de março de 2026, marcando a maior saída semanal desde o período encerrado em 17 de dezembro do ano passado.

O movimento foi impulsionado principalmente pelas preocupações com o fornecimento global de petróleo em meio ao conflito no Oriente Médio, que envolve também outras potências como Estados Unidos (EUA) e Israel.

A ofensiva levou ao bloqueio de uma das rotas mais importantes para o transporte mundial de petróleo: o Estreito de Ormuz. E o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, reforçou na quinta-feira, 12, que a paralisação da navegação continuará em vigor.

O bloqueio de Ormuz elevou expectativas de um choque de oferta no mercado energético.

Por consequência, a interrupção do fluxo de petróleo levou o preço do Brent a ultrapassar US$ 100 por barril, em um momento em que os mercados tentam avaliar os impactos potenciais sobre inflação e crescimento econômico global.

O índice de volatilidade CBOE (VIX), frequentemente chamado de "termômetro do medo" de Wall Street, atingiu 28,15 pontos, o nível mais alto desde novembro, segundo dados consultados pela Reuters.

Investidores têm passado a reduzir exposição a ativos considerados mais arriscados e a reforçar posições defensivas. Fundos do mercado monetário atraíram US$ 6,93 bilhões na semana, registrando a sétima semana consecutiva de entradas líquidas, conforme dados citados pela agência.

Além disso, os fundos globais de títulos de curto prazo receberam US$ 5,75 bilhões na semana, atingindo o maior nível de entradas em quatro semanas e reforçando a preferência dos investidores por instrumentos de menor risco e maior liquidez em momentos de incerteza.

Impacto regional e setorial

O movimento de retirada de capital foi particularmente intenso nos mercados desenvolvidos. Fundos de ações dos EUA registraram saídas líquidas de cerca de US$ 7,77 bilhões, enquanto os fundos europeus tiveram resgates de US$ 7,71 bilhões, segundo levantamento citado pela agência.

Em contraste, a Ásia apresentou fluxo positivo, visto que os investidores direcionaram US$ 6,15 bilhões para fundos de ações da região durante o mesmo período.

Os fundos ligados aos segmentos financeiro e de saúde foram os mais afetados. Foram retirados, aproximadamente, US$ 2,31 bilhões deste primeiro e US$ 1,31 bilhão do segundo.

Já os fundos do setor industrial, por outro lado, registraram entradas líquidas de US$ 1,31 bilhão, sinalizando uma realocação seletiva dentro do mercado de ações global, conforme especialistas ouvidos pela Reuters.

Alguns gestores avaliam que o movimento pode ser reversível caso o cenário geopolítico se estabilize.

O vice-chefe global de soluções multiativos da Aberdeen Investments, Ray Sharma-Ong, relatou que "quando os riscos geopolíticos se estabilizarem, o posicionamento e o sentimento poderão se inverter rapidamente, levando potencialmente a uma forte recuperação na região."

A queda recente nas bolsas do Norte da Ásia parece desproporcional aos fundamentos econômicos, na sua visão.